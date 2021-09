"Nawet Koeman się tak nie skompromitował". Eksperci bezlitośni po kompromitacji Realu

Real Madryt był stawiany w roli faworyta przed meczem z Sheriffem Tyraspol w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Ostatecznie doszło do sporej niespodzianki. Pierwszą bramkę dla Sheriffa w 25. minucie zdobył Jasurbek Jakszibojew, wypożyczony z Legii Warszawa. Los Blancos odpowiedzieli dopiero 40 minut później po trafieniu Karima Benzemy z rzutu karnego. Mistrzowie Mołdawii zapewnili sobie zwycięstwo w 90. minucie po pięknym uderzeniu Sebastiena Thilla.

Twitter komentuje porażkę Realu Madryt w Lidze Mistrzów. "Nawet Koeman się tak nie skompromitował"

"To nawet Ronald Koeman się tak nie skompromitował, jak Real Madryt" - pisze Wojciech Kowalczyk, były reprezentant Polski.

"Boli mnie wielki Sheriff Tyraspol" - komentuje Mateusz Święcicki, dziennikarz Eleven Sports.

"Real przegrał z drużyną, która w 2020 roku odpadła z europejskich pucharów po meczu z Dundalk. To jest niewyobrażalne" - napisał Michał Mitrut, dziennikarz Canal+ Sport.

"Reprezentant Luksemburga (!) Sébastien Thill strzałem życia zapewnia Sheriffowi (!) zwycięstwo (!) na Santiago Bernabéu (!) z Realem. Sheriff z kompletem zwycięstw (!) prowadzi w grupie z Realem, Interem i Szachtarem. Ale że co? Przecież to brzmi jak historia z Football Managera" - to tweet autorstwa Kuby Kręcidło, dziennikarza Canal+ Sport.

"Skoro Tottenham może zakładać Superligę to Sherriff też" - twierdzi Marcin Gazda, dziennikarz Canal+ Sport.

"Real się zaraz ogarnie, ale w tych fazach grupowych ostatnio wstydu nie czują" - pisze Tomasz Ćwiąkała, dziennikarz Canal+ Sport.

"Jasur Jakszibojew w Polsce obijał się z Legią II w III lidze, a w Lidze Mistrzów strzelił gola w Madrycie i z Sheriffem ograł Real. Wygląda na to, że czwarty poziom u nas znakomicie przygotowuje do LM. A poważnie - warto raz jeszcze ogarnąć, czemu w Legii się nie zaaklimatyzował" - komentuje Adam Godlewski, dziennikarz Polska Press.