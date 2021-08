Były trener Legii nie ma wątpliwości ws. wyniku meczu z Dinamem w el. LM. "Dwie długości"

Legia Warszawa zremisowała z Dinamem Zagrzeb 1:1 w pierwszym meczu III rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski odpowiedzieli trafieniem Ernesta Muciego na bramkę Bruno Petkovicia. Przed spotkaniem rewanżowym były chorwacki trener Legii, a także były dyrektor sportowy Dinama Zagrzeb Romeo Jozak udzielił wywiadu portalowi vecernji.hr, w którym opowiedział o pracy w Legii, a także o jej kibicach i szansach warszawskiego zespołu na awans do ostatniej rundy el. LM.

Romeo Jozak o pracy w Legii. "Teraz kilka rzeczy zrobiłbym inaczej, mądrzej"

- To był mój pierwszy klub, w którym pracowałem jako pierwszy trener. Były wielkie emocje i nie było czasu na adaptację. Ale dobrze zaczęliśmy, w połowie sezonu skończyliśmy na pierwszym miejscu, przeprowadziliśmy transfery. Teraz kilka rzeczy zrobiłbym inaczej, mądrzej, ale to było wspaniałe doświadczenie. Byliśmy na pierwszym miejscu w tabeli, zarówno kiedy przejąłem klub, jak i kiedy odszedłem. Myślę, że zrobiliśmy krok do przodu - wspomina Jozak czas pracy w Legii w sezonie 2017/18.

O kibicach Legii: "Lubią pewne rzeczy rozliczać fizycznie. Miałem z nimi nieprzyjemne doświadczenie"

W dalszej części wywiadu Chorwat, który obecnie mieszka w Arabii Saudyjskiej i pracuje w tamtejszym Ministerstwie Sportu, gdzie opracowuje strategią piłkarską na najbliższe dwa lata, odniósł się do kibiców Legii, którzy są bardzo wpływowi. - Kibice Legii Warszawa mają wizerunek takich, którzy lubią pewne rzeczy rozliczać fizycznie. Są bardzo wpływowi w klubie, to jedna z najsilniejszych grup w Europie. Miałem z nimi nieprzyjemne doświadczenie po porażce z Lechem prowadzonym przez Nenada Bjelicę - powiedział 48-latek.

O potencjale Dinama Zagrzeb i zespołu z Warszawy: "Legia maksymalnie wykorzystuje swoje możliwości marketingowe. Ekstraklasa jest małą Bundesligą"

Jozak pokusił się o porównanie potencjału Dinama Zagrzeb i mistrza Polski. - Polaków jest dziesięć razy więcej i oczywiście Legia ma większy potencjał rynkowy i marketingowy. Są silni finansowo i prawnie uregulowani. Legia maksymalnie wykorzystuje swoje możliwości marketingowe, zrobiła duży krok do przodu na tym polu, a Dinamo pozostaje w tyle pod tym względem. Liga chorwacka (HNL) rozwija się, biorąc uwagę wszystkie aspekty, ale to Ekstraklasa jest małą Bundesligą, w której Legia rządzi - podkreśla Jozak.

O największym problemie polskiej piłki: "Legia robi małe postępy, biorąc pod uwagę pracę w akademii"

Były szkoleniowiec Legii wskazał również, że praca z młodymi graczami w Polsce pozostawia sporo do życzenia. - Są dobre kluby z nowymi i pięknymi stadionami, ale największym problemem z nimi jest to, że praca z młodymi zawodnikami pozostaje tam na niskim poziomie. Często byłem wykładowcą w Polsce, Legia robi małe postępy, biorąc pod uwagę pracę w akademii. Aby doszło do przełomu, wymaga to wielu lat pracy. Kiedy byłem pierwszym trenerem, nie miałem zbyt wiele czasu na zajmowanie się szkoleniem młodzieżowym - dodaje Chorwat.

O szansach Legii w rewanżu z Dinamem Zagrzeb. "Dinamo wyprzedza Legię o dwie długości"

Były selekcjoner reprezentacji Kuwejtu przyznał, że nie oglądał pierwszego meczu pomiędzy Dinamem a Legią. - Byłem zajęty obowiązkami w Arabii, ale czytałem raporty. Dinamo było ogólnie lepsze. Niezależnie od stadionu i fanów, piłkarze nie są dziećmi i wiedzą, jak grać ważne mecze. Dinamo ma gorsze fazy, ale z pewnością będzie coraz lepsze z biegiem sezonu. Jeśli zagra na odpowiednim poziomie, to wygra rewanż - uważa Jozak.

Na koniec Chorwat udzielił odpowiedzi na pytanie: "Czy polski zespół może czymś zaskoczyć Dinamo w meczu rewanżowym?". - Być może w rewanżu będzie szybsze tempo. Legia wie, jak to zrobić, bo jest pod tym względem dość silna. Dynamo może mieć tutaj problemy. Jeśli stadion będzie pełny, to będzie gorąca atmosfera na trybunach. Kiedyś odczułem to na własnej skórze w meczu z Górnikiem Zabrze, gdy kibice przerwali mecz. Oczywiście nigdy nie wiadomo, w jakim kierunku może potoczyć się spotkanie, ale obiektywnie rzecz biorąc, Dinamo wyprzedza Legię o dwie długości - zakończył Jozak.

Rewanż pomiędzy Legią Warszawa a Dinamem Zagrzeb odbędzie się we wtorek 10 sierpnia o godzinie 21:00. Transmisja z tego meczu będzie dostępna do obejrzenia w TVP 2, TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Jeżeli Legii uda się wyeliminować mistrza Chorwacji, w następnej, decydującej o awansie fazie zagra ze zwycięzcą pary Crvena zvezda Belgrad - Sheriff Tyraspol. Mistrzowie Polski poznali również potencjalnego rywala w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy, w której drużyna Czesława Michniewicza wystąpi, jeśli nie poradzi sobie z Dinamem Zagrzeb. Wtedy w ostatniej fazie eliminacji do Ligi Europy zmierzy się z przegranym pary Slavia Praga - Ferencvarosi TC.