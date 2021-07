Legia poznała potencjalnych rywali w IV rundzie el. Ligi Mistrzów i Ligi Europy

CFR Cluj, BSC Young Boys Berno, FK Crvena zvezda, Sheriff Tiraspol, Malmoe FF, Rangers FC, Broendby IF - to potencjalni rywale Legii Warszawa w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Potencjalni, bo mistrz Polski, by po sześciu latach znowu powalczyć o występy w fazie grupowej Champions League, musi najpierw uporać się w dwumeczu z Dinamem Zagrzeb (pierwsze spotkanie 4 sierpnia na wyjeździe, rewanż sześć dni później w Warszawie).

Legia w czwartej rundzie el. LM - jak już tydzień temu informował portal 90minut.pl - będzie rozstawiona. Uniknie takich drużyn jak FC Salzburg, Ferencvaros lub Slavia Praga czy Olympiakos lub Łudogorec Razgrad. O tym na kogo trafi, dowie się już w poniedziałek. Wtedy zaplanowano też losowanie czwartej rundy el. LE, gdzie drużyna Czesława Michniewicza zagra w przypadku odpadnięcia w dwumeczu z Dinamo.

Liga Mistrzów. Czwarta runda eliminacyjna - ścieżka mistrzowska

Drużyny rozstawione: FC Salzburg, Dinamo Zagrzeb/Legia Warszawa, Ferencvaros/Slavia Praga, Olympiakos/Łudogorec

FC Salzburg, Dinamo Zagrzeb/Legia Warszawa, Ferencvaros/Slavia Praga, Olympiakos/Łudogorec Drużyny nierozstawione: CFR Cluj/Young Boys, FK Crvena zvezda/Sheriff Tiraspol, Malmoe FF/Rangers FC, Broendby

W czwartej rundzie el. LE rywalem Legii będzie drużyna z drugiego lub trzeciego koszyka. A mogą to być przegrani meczów Ferencvaros - Slavia, Olympiakos - Łudogorec, CFR Cluj - Young Boys, Crvena zvezda - Sheriff Tiraspol albo Malmoe - Rangers. Ale także może to być jeden z zespołów z el. LE, zwycięzca dwumeczów trzeciej rundy: Kajrat Ałmaty - Alaszkert Erewań, Lincoln Red Imps - Slovan Bratysława, Omonia Nikozja - Flora Tallin, NS Mura - Żalgiris Wilno bądź Neftchi Baku.

Nawet w przypadku przegrania obu dwumeczów mistrz Polski jest już pewny gry w trzecim z pucharów, w Lidze Konferencji Europy UEFA, który startuje od tego sezonu.