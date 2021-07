Znamy terminy meczów Legii Warszawa w 3. rundzie el. Ligi Mistrzów

Jak dotąd Legia Warszawa radzi sobie dobrze w europejskich pucharach. We wtorek mistrzowie Polski wygrali 1:0 z Florą Tallinn w II rundzie el. Ligi Mistrzów. Choć Estończycy kilkukrotnie zagrozili bramce Artura Boruca, a mecz nie układał się po myśli zespołu Czesława Michniewicza, to ostatecznie jedynego gola w tym meczu strzelił Rafa Lopes w 67. minucie. Taki wynik dał Legii awans do kolejnej fazy. Dodatkowo oznacza także, że stołeczny klub zagra co najmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji.

Zobacz wideo Cieszynka grozy Kapustki i gol w Lopesa w 91. minucie. Słabą Legię czeka trudny rewanż

Legia w III rundzie el. Ligi Mistrzów zmierzy się z Dinamem Zagrzeb. Znamy terminy meczów

Po wyeliminowaniu Bodoe/Glimt oraz Flory Tallinn w III rundzie Wojskowi zmierzą się z Dinamo Zagrzeb. Jak dotąd mistrzowie Chorwacji bez większych problemów pokonali dwójkę niżej notowanych rywali, czyli Valur Rejkiawik oraz Omonię Nikozję i to oni będą faworytami spotkania z Legią Warszawa.

Zespół Czesława Michniewicza nie będzie miał zbyt wiele czasu, aby przygotować się do tego dwumeczu, gdyż pierwsze spotkanie zostanie rozegrane już w środę 4 sierpnia o godzinie 20:00 w Zagrzebiu, natomiast rewanż zaplanowano na wtorek 10 sierpnia. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. W przypadku wygranej Legia Warszawa awansuje do decydującej IV rundy el. Ligi Mistrzów. Taki wynik oznacza także gwarancję udziału w fazie grupowej Ligi Europy. W przypadku porażki mistrzowie Polski trafią do el. Ligi Europy, gdzie staną przed zadaniem pokonania jednego rywala, aby trafić do fazy grupowej rozgrywek (grę w Lidze Konferencji Europy mają już zapewnioną).

Oba mecze Legii z Dinamem Zagrzeb będą transmitowane w TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenie relacji LIVE na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.