Gorzej być nie mogło. Legia może mówić o gigantycznym pechu

Legia Warszawa poznała rywala w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów na kolejny sezon. Wśród wszystkich potencjalnych rywali Polaków w tej fazie eliminacji FK Bodoe/Glimt wydaje się być zdecydowanie najsilniejszym przeciwnikiem. Wylosowanie aktualnego lidera tabeli norweskiej Eliteserien i triumfatora ostatnich rozgrywek było najgorszym możliwym scenariuszem.

Rywal Legii pierwszy raz został mistrzem kraju. Po raz pierwszy powalczy o Ligę Mistrzów

Zdobyty rok temu tytuł mistrza Norwegii był pierwszym w historii FK Bodoe/Glimt. Dokonali tego zaledwie trzy lata po powrocie na najwyższy poziom rozgrywkowy w kraju. To klub z północy Norwegii i leży niedaleko koła podbiegunowego. Bardzo częste są tu nocne zorze polarne.

Aż czterokrotnie klub był jeszcze wicemistrzem Norwegii - w 1977 roku wyprzedziło ich Lilstroem, w 1993 i 2003 Rosenborg, a w 2019 Molde. W 1975 i 1993 roku zdobyli Puchar Norwegii.

Legia poznała rywala w I rundzie el. Ligi Mistrzów! Trafiła najgorzej

Klub tego lata po raz pierwszy będzie próbował awansować do Ligi Mistrzów. W poprzednich latach brali udział w eliminacjach do Ligi Europy, które skończyli na trzeciej rundzie i porażce za AC Milan, wcześniej trzykrotnie odpadał I rundzie eliminacji do Pucharu UEFA.

W sezonie 1978/1979 wzięli udział w Pucharze Zdobywców Pucharów i przegrali w 1/8 finału z Interem Mediolan - w dwumeczu było aż 1:7 dla Włochów.

Kibice na mecze FK Bodoe/Glimt przychodzą ze szczoteczkami do zębów. Wyjątkowy atrybut

Kibice klubu są znani z przynoszenia na mecze ogromnych szczoteczek do zębów - żółtych ze względu na klubowe barwy. Pozostają symbolem wsparcia dla drużyny od lat 70. Gdy w zeszłym sezonie byli blisko wyrzucenia Milanu z eliminacji Ligi Europy uważano ich historię za "ostatnią tak piękną bajkę w europejskim futbolu".

Pierwsze spotkania pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów w tym sezonie zaplanowano na 6-7 i 13-14 lipca. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.