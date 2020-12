Kibice Borussii Moenchengladbach zakłócili sen piłkarzy Interu fajerwerkami! [WIDEO]

Borussia Moenchengladbach zmierzy się we wtorek z Interem w 5. kolejce Ligi Mistrzów. Zespół gości znajduje się w fatalnej sytuacji na dwa mecze przed końcem fazy grupowej, zamykając tabelę grupy B z zaledwie dwoma punktami.

REKLAMA

Zobacz wideo

Brytyjskie media chwalą Łukasza Fabiańskiego. "Genialna obrona"

Kibice M'Gladbach nie dali spać piłkarzom Interu. Zrobili pokaz fajerwerków przed hotelem

Wygrana z niemiecką drużyną jest dla nich obowiązkiem, aby zachować cień szansy na awans do dalszej fazy europejskich pucharów. 3. miejsce w grupie gwarantuje grę w 1/16 finału Ligi Europy. Inter traci obecnie dwa punkty do Szachtara, pięć do Realu i aż sześć do Moenchengladbach.

Włoskie media informują, że kibice Borussii urządzili nad ranem huczną pobudkę piłkarzom Interu. Zrobili pokaz fajerwerków przed hotelem, gdzie zatrzymał się włoski zespół. - Zebrali się przed hotelem Interu i zaczęli oświetlać okolicę poprzez serię sylwestrowych fajerwerków przy ogłuszających dźwiękach. Trwało to nieprzerwanie około pięciu minut - możemy przeczytać w "La Gazzetta dello Sport".

Zobacz pokaz fajerwerków odpalonych przez kibiców M'Gladbach przed hotelem Interu:

Żenująca "symulka" Jacka Grealisha. "Wyobraźcie sobie płacz, gdyby grał w dużym klubie"

Borussia Moenchengladbach w przypadku zwycięstwa z Interem zajmie pierwsze miejsce w grupie i zapewni sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Jak zamieszanie z fajerwerkami wpłynie na wynik meczu? Początek starcia we wtorek o 21:00.