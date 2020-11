Historia dzieje się na naszych oczach. Pierwszy taki mecz Juventusu od 123 lat

Cuadrado, Danilo, Matthijs de Ligt, Alex Sandro i Wojciech Szczęsny w bramce. Czyli Kolumbijczyk, Brazylijczyk, Holender, Brazylijczyk i Polak. To obrona Juventusu, którą na mecz z Ferencvarosem wybrał trener Andrea Pirlo. Na pierwszy rzut oka nie ma w tym nic dziwnego, bo wszyscy to podstawowi piłkarze Starej Damy, ale tylko na pierwszy rzut oka.

REKLAMA

Zobacz wideo Nieprawdopodobny Cristiano Ronaldo! Magiczny dotyk [ELEVEN SPORTS]

Ronaldo wypiął się na rywala po meczu LM. Piłkarz pożalił się w mediach

Dzień, który przechodzi do historii Juventusu

"24 listopada 2020 roku przechodzi do historii jako dzień upadku włoskiego bastionu: po 123 latach i 4371 meczach Juventus zagra dziś pierwsze oficjalne spotkanie bez żadnego włoskiego obrońcy i bramkarza w podstawowym składzie" - napisał na Twitterze Giuseppe Pastore, dziennikarz włoskiej telewizji Sky TG24 i dziennika "Il Foglio".

Wielki powrót Ibrahimovicia? "Jestem pod wrażeniem. Chętnie go powitam"

Pewnie by do tego nie doszło, gdyby nie kontuzje Leonardo Bonucciego i Giorgio Chielliniego, czyli włoskiego środka defensywy, który gra ze sobą od lat. Dla Juventusu wtorkowy mecz z Ferencvarosem to czwarte spotkanie w grupie Ligi Mistrzów. Włosi, by zapewnić sobie awans, muszą pokonać Węgrów. Na razie remisują 1:1. Mecz jeszcze trwa.

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .