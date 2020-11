"Mamy skarb w ręku" - sensacyjne słowa dyrektora Napoli o Miliku. Nadzieja dla Polaka

Arkadiusz Milik został skreślony w Napoli po odmowie podpisania nowego kontraktu, gdy latem szukał nowego pracodawcy. Jego przenosiny do Juventusu i Romy nie powiodły się. Umowa Milika w Neapolu obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Napoli nadal ma nadzieję sprzedać go w styczniu, odzyskując przynajmniej część pieniędzy i zaoszczędzając sześciomiesięczną pensję.

Arkadiusz Milik weźmie udział w wymianie między klubami?

Na temat Arkadiusza Milika wypowiedział się dyrektor sportowy Napoli, Cristiano Giuntoli. - Sądzimy, że w styczniu na rynku transferowym będzie wielu napastników. My mamy skarb w ręku - dając tym samym do zrozumienia, że reprezentant Polski może być elementem wymiany piłkarzy pomiędzy klubami.

O sytuacji naszego zawodnika wypowiedział się znany włoski dziennikarz Stefano Agresti, który ujawnił, że Polak mógł przejść do Interu Mediolan. - Interesowali się nim już latem, jednak wtedy nie mogli porozumieć się z Napoli, które żądało za niego sporych pieniędzy. Zimą powinno być łatwiej, bo klub będzie wolał cokolwiek zarobić na Miliku niż oddać do latem za darmo. Problemem jest jednak sam zawodnik, który żąda aż 5,5 miliona euro pensji - powiedział Agresti w programie Diretta Mercato, w telewizji 7 Gold.