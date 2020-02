Najpierw dwie asysty, a potem gol - Robert Lewandowski znakomicie zaczął fazę pucharową Ligi Mistrzów, a jego Bayern Monachium może być już niemal pewny awansu do ćwierćfinału. Przy okazji napastnik reprezentacji Polski wyrównał rekord LM, należący do Cristiano Ronaldo - to była już jego dziewiąta bramka w tym sezonie na wyjeździe! Taki sam wynik osiągnął Ronaldo w sezonie 2013/14.

Jednocześnie Lewandowski ponownie awansował na szczyt klasyfikacji najlepszych strzelców tego sezonu - ma już 11 trafień na koncie, o jedno więcej od drugiego Erlinga Haalanda >>

Lewandowski awansował w klasyfikacji wszech czasów najlepszych strzelców Ligi Mistrzów!

Nie jest to jedyne osiągnięcie napastnika Bayernu. W meczu z Chelsea zdobył już 64. bramkę w historii występów w LM. Tym samym napastnik mistrza Niemiec awansował na czwarte miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii europejskich rozgrywek. Zrównał się liczbą goli z zawodnikiem Realu Madryt, Karimem Benzemą.