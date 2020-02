0roman0 godzinę temu Oceniono 7 razy 3

Dobry, szybki mecz Bayernu. Dobry występ Lewandowskiego i tylko szkoda że Chelsea nie podniosło wyżej poprzeczki.Czekam na mecz Bayern Liverpool. Dwie szybkie i grające do przodu drużyny. Tylko niech zmienią na Polsacie komentatorów bo nie da się wysłuchiwać bezustannych peanów na temat Lewego. Czasami ich komentarz był zwyczajnie totalną wielką, ciepłą wazeliną. Zero obiektywiści i komentowania innych zawodników. Amatorka. Co nie zmienia faktu że RL9 zagrał dobry mecz. A komentatorzy następnym razem niech się upomną o santo subito.