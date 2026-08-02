Tak kibice Legii uczcili Powstanie Warszawskie na "Żylecie". Znowu to zrobili

1 sierpnia obchodziliśmy 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. W związku z tym przed każdym meczem drugiej kolejki Ekstraklasy drużyny uczciły pamięć tych, którzy oddali życie ojczyznę i naszą wolność. Przed spotkaniami w całym kraju odgrywany był Mazurek Dąbrowskiego, a jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego odbywała się minuta ciszy.

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Nie inaczej było w Warszawie, gdzie o 14:45 rozpoczął się mecz Legii z Zagłębiem Lubin, czyli pierwsze niedzielne spotkanie Ekstraklasy. Oprócz zaplanowanych wcześniej przez ligę wydarzeń pamięć powstańców uczcili też kibice Legii, którzy jak co roku przygotowali oprawę.

Na kilkanaście minut przed meczem z dachu nad "Żyletą" spuszczona została biało-czerwona flaga, na której namalowano symbol Polski Walczącej. Na oprawę składało się też hasło: "Za każdy kamień twój". To cytat z jednej z najbardziej znanych powstańczych piosenek "Warszawskie Dzieci".

Kibice Legii uczcili pamięć Powstania Warszawskiego

Gdy piłkarze pojawili się na boisku, na "Żylecie" pojawiło się ogromne malowidło, które symbolizowało zniszczoną Warszawę w trakcie walki z niemieckim okupantem. Fani odpalili też pirotechnikę, a kibice obu drużyn skandowali "Cześć i chwała bohaterom".

O warszawskich powstańcach pamiętali też kibice Zagłębia, którzy na swoim sektorze wywiesili biało-czerwoną flagę z napisem: "Bohaterowie nie umierają, póki żyją w naszej pamięci". W Powstaniu Warszawskim zginęło łącznie około 16-18 tys. żołnierzy oraz 130-200 tys. cywilów.