Lewandowski pogrążył jego piłkarzy. Wypalił: "Kiepskie bramki"

"To był zupełnie inny występ Roberta Lewandowskiego", "To był 'Lewy', jakiego znamy i pamiętamy z najlepszych momentów", "Dzisiaj był gwiazdą tego spotkania", "Chyba możemy mówić o przełamaniu" - pisali rozemocjonowani eksperci po trzecim meczu napastnika dla Chicago Fire. Polakowi w końcu udało się wpisać na listę strzelców i to dwukrotnie.

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Szkoleniowiec Charlotte przeanalizował gole Lewandowskiego. Do tej osoby miał największy żal

- Dla mnie był to bardzo ważny dzień. Nie tylko dla mnie, dla całego zespołu, żeby wygrać mecz po dwóch spotkaniach, których nie wygraliśmy. Dziś to było ważne, żebyśmy zyskali trochę pewności siebie przed kolejnym meczem - podkreślał Lewandowski po zwycięstwie 2:1 nad Charlotte FC. Nie rozgadywał się i nie analizował własnych trafień.

Zrobił to za niego szkoleniowiec rywali. Dean Smith, bo o nim mowa, był zawiedziony postawą zespołu, szczególnie przy pierwszym golu Lewandowskiego. Winą za trafienie obarczył przede wszystkim jednego piłkarza. - Z naszej perspektywy to były kiepskie bramki - stwierdził na wstępie. - Przecież to była prosta piłka podana do przodu. Niestety, Morrison dał się w tej sytuacji zaskoczyć, ruszył w jej stronę, a ta przeszła mu nad głową. Później skierowali futbolówkę do tyłu. Co zrobił wtedy Morrison? Zostawił szeroko rozstawione nogi i piłka po uderzeniu Lewandowskiego przeleciała między nimi - analizował.

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To pomogło Lewandowskiemu

Faktycznie, Morrison wyglądał na nieco zagubionego i miał problem z kontrolą sytuacji. Już przed samym strzałem skupił się zbyt mocno na zablokowaniu uderzenia, zamiast starać się odebrać piłkę polskiemu napastnikowi. To pomogło Lewandowskiemu, który mógł spokojnie przyjąć sobie futbolówkę, ułożyć ją na nodze i dopiero oddać strzał. Błędy defensywy Charlotte były więc istotne, ale niedecydujące. Decydujący był Lewandowski.

Dzięki temu zwycięstwu Chicago Fire umocniło się na czwartej lokacie w Konferencji Wschodniej. Po 17 spotkaniach ma 29 punktów na koncie. Prowadzi Nashville SC z 11 "oczkami" więcej, ale też jednym meczem rozegranym więcej.