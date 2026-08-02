Powrót na stronę główną

FC Porto już z pierwszym tytułem. Tak ocenili Polaków

Jakub Kiwior i Jan Bednarek brali udział w meczu o Superpuchar Portugalii przeciwko SC Torreense wygranym przez FC Porto 1:0. Obaj Polacy zostali ocenieni za swoje występy, choć drugi z nich spędził na boisku tylko 45 minut.
4Candido de Oliveira Supercup - FC Porto vs Torreense
PAULO CUNHA / PAP/EPA

SC Torreense na co dzień występuje na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. W poprzednim sensacyjnie ten klub sensacyjnie wywalczył Puchar Portugalii, pokonując w finale Sporting Lizbona. To dało przepustkę nie tylko do występów w Europie, ale również do gry w superpucharze kraju. W nim FC Porto zwyciężyło skromnie - 1:0. Jedyną bramkę zdobył w 38. minucie, wykorzystując okazję po dośrodkowaniu z lewego skrzydła. 

Zobacz wideo Żelazny mocno o Lewandowskim: Takiego sfrustrowanego jeszcze nie widzieliśmy

Bednarek oceniony lepiej niż Kiwior

Na boisku zameldowało się dwóch Polaków. W podstawowym składzie trener Francesco Farioli postawił na Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka. Z powodu kontuzji nie mógł zagrać natomiast Oskar Pietuszewski. 

Dziennik "A Bola" ocenił piłkarzy za grę w Superpucharze Portugalii. Bednarek z powodu kontuzji musiał opuścić boisko po 45 minutach. Nie zmienia to faktu, że mimo wszystko został oceniony wysoko. Dziennikarze przy jego nazwisku umieścili "szóstkę". Podkreślili, że jego uraz kolana potwierdził, że boisko jest w złym stanie. 

"Wyróżniał się w pierwszych minutach, wykonując dwa kluczowe wybicia, zwłaszcza pierwsze, po strzale Javiego Vazqueza, gdy rzucił się całym ciałem w stronę piłki" - oceniono.

"Piątkę" otrzymał z kolei Kiwior. W jego przypadku dziennikarze nie mają wątpliwości, że miał wzloty i upadki. Zwrócono przede wszystkim na pomyłki w ustawieniu.

"Popełnił kilka błędów w ustawieniu, które pozwoliły Torreense stworzyć zagrożenie w powietrzu, ale w doliczonym czasie gry pierwszej połowy wykonał kluczowe wybicie z linii bramkowej, które zapobiegło stracie gola. Jego występ miał swoje wzloty i upadki, ale jego opanowanie w kluczowym momencie było kluczowe dla zachowania czystego konta" - czytamy.

W niedzielę (9 sierpnia) Porto zainauguruje walkę o obronę mistrzostwa Portugalii. Na początku rozgrywek ligowych zmierzy się na własnym stadionie z Alvercą. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji