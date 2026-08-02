FC Porto już z pierwszym tytułem. Tak ocenili Polaków

SC Torreense na co dzień występuje na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. W poprzednim sensacyjnie ten klub sensacyjnie wywalczył Puchar Portugalii, pokonując w finale Sporting Lizbona. To dało przepustkę nie tylko do występów w Europie, ale również do gry w superpucharze kraju. W nim FC Porto zwyciężyło skromnie - 1:0. Jedyną bramkę zdobył w 38. minucie, wykorzystując okazję po dośrodkowaniu z lewego skrzydła.

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Bednarek oceniony lepiej niż Kiwior

Na boisku zameldowało się dwóch Polaków. W podstawowym składzie trener Francesco Farioli postawił na Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka. Z powodu kontuzji nie mógł zagrać natomiast Oskar Pietuszewski.

Dziennik "A Bola" ocenił piłkarzy za grę w Superpucharze Portugalii. Bednarek z powodu kontuzji musiał opuścić boisko po 45 minutach. Nie zmienia to faktu, że mimo wszystko został oceniony wysoko. Dziennikarze przy jego nazwisku umieścili "szóstkę". Podkreślili, że jego uraz kolana potwierdził, że boisko jest w złym stanie.

"Wyróżniał się w pierwszych minutach, wykonując dwa kluczowe wybicia, zwłaszcza pierwsze, po strzale Javiego Vazqueza, gdy rzucił się całym ciałem w stronę piłki" - oceniono.

"Piątkę" otrzymał z kolei Kiwior. W jego przypadku dziennikarze nie mają wątpliwości, że miał wzloty i upadki. Zwrócono przede wszystkim na pomyłki w ustawieniu.

"Popełnił kilka błędów w ustawieniu, które pozwoliły Torreense stworzyć zagrożenie w powietrzu, ale w doliczonym czasie gry pierwszej połowy wykonał kluczowe wybicie z linii bramkowej, które zapobiegło stracie gola. Jego występ miał swoje wzloty i upadki, ale jego opanowanie w kluczowym momencie było kluczowe dla zachowania czystego konta" - czytamy.

W niedzielę (9 sierpnia) Porto zainauguruje walkę o obronę mistrzostwa Portugalii. Na początku rozgrywek ligowych zmierzy się na własnym stadionie z Alvercą.