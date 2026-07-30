"Prezesie, ja wiem, jak wygrywać". Tak Zinedine Zidane spełnił największe marzenie

- Prezesie, ja wiem, jak wygrywać – powiedział Zizou. Był luty 2025 roku, gdy szef francuskiej federacji piłkarskiej Philippe Diallo spotkał się z byłym trenerem Realu Madryt po raz pierwszy. Wiedział już, że Didier Deschamps chce zakończyć pracę z drużyną narodową po mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Trzeba było szukać następcy. Kandydat był właściwie tylko jeden.

- Zobaczyłem płomień w jego oczach – wspomina Diallo tamto pierwsze spotkanie. Nie mogło być inaczej. Wielkie sukcesy z Realem Madryt wyniosły Zidane’a na szczyt kariery trenerskiej. W latach 2016-2018, czyli w 30 miesięcy pracy sięgnął z Królewskimi po trzy triumfy w Lidze Mistrzów. Odszedł u szczytu, by wrócić po zaledwie dziewięciu miesiącach, bo bez niego zespół pogrążył się w kryzysie i chaosie. Ponownie podał się do dymisji w maju 2021 roku, by od tamtej pory cierpliwie czekać na tę jedyną ofertę – z reprezentacji Francji. Odrzucał propozycje wszystkich innych klubów.

Jak charyzmatyczną postacią jest Zidane pokazała afera wywołana przez poprzedniego prezesa francuskiej federacji Noëla Le Graëta. Rządził tamtejszą piłką w latach 2011–2023. Kiedy w 2023 roku przedłużył o trzy lata kontrakt z Deschampsem, udzielił absurdalnego wywiadu, który poruszył cały kraj. Zapytany o kandydaturę Zidane’a, powiedział: - On w ogóle mnie nie interesuje. Niech idzie gdzie chce. Niech znajdzie sobie inną reprezentację lub inny klub. Gdyby sam do mnie zadzwonił, nawet nie odebrałbym telefonu. Bo co miałbym powiedzieć: cześć, szukaj sobie innej pracy, bo ja wolę Deschampsa?

Na te słowa zareagowała pani minister francuskiego sportu Amélie Oudéa-Castéra. Zażądała, by prezes przeprosił legendę francuskiej piłki. Wielu ludzi, łącznie z kapitanem reprezentacji Kylianem Mbappe, uznało, że to wypowiedź zupełnie nie na miejscu. Prezes przepraszał, ale to nie uchroniło go od straty stanowiska. Zastąpił go Diallo.

Z relacji obecnego prezesa wynika, że Zidane nie czyhał na posadę swojego kolegi z drużyny mistrzów świata z 1998 roku. Przez 14 lat pracy selekcjonerskiej Deschamps poprowadził Francję do wielkich sukcesów. W 2018 roku w Rosji zdobył z nią drugi tytuł mistrzowski. W Katarze cztery lata później dotarł do finału mundialu. W USA, Meksyku i Kanadzie Francja grała wspaniale aż do półfinału z Hiszpanią. Poza tym w 2021 roku wygrała Ligę Narodów, a w 2016 była wicemistrzem Europy.

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- Mamy niesamowitych piłkarzy – mówił Zidane na swojej prezentacji w Paryżu. – Znam ich doskonale, bo oglądałem wszystkie mecze drużyny narodowej: jako kibic, ale też przyszły selekcjoner.

Sentyment do Polski

Jako piłkarz sam przeszedł wszystkie reprezentacyjne szczeble. Debiutował w kadrze do lat 15 na Turnieju Syrenki w Warszawie w 1987 roku. Wygranym przez Francję, stąd jego sentyment do Polski.

Wspomniał mi o tym w wywiadzie w maju 2002 roku. To była dziwna historia. Do starego ośrodka treningowego Realu Madryt przy Paseo de la Castellana zjechał tłum dziennikarzy z Japonii. Drużyna prowadzona przez Vicente del Bosque grała sparing z reprezentacją tego kraju przed mundialem. Zaledwie kilka dni później Real czekał finał Ligi Mistrzów z Bayerem Leverkusen na Hampden Park w Glasgow. Japońscy koledzy po fachu otoczyli Zidane’a prosząc go o autografy lub wspólne zdjęcia. Był już zmęczony, gdy odeszli. Wtedy ja zaproponowałem krótką rozmowę. Odmówił. – Jestem zmęczony – rzucił i odszedł.

Zaczął padać deszcz. Założyłem kaptur i ruszyłem do wyjścia. Podjechał czarnym SUV-em i opuścił szybę. – Pięć pytań, tak? – zagadnął. Do dziś nie wiem, dlaczego zmienił zdanie. Może zdecydował sentyment do Polski ze względu na debiut w Turnieju Syrenki? A może po prostu zrobiło mu się żal człowieka, który czekał w deszczu pod szatnią i wracał z pracy z pustymi rękami?

Rozmawialiśmy kilka minut. 15 maja w starciu z Bayerem Zidane zdobył kosmicznego gola strzałem z woleja, który na lata stał się wizytówką rozgrywek. Real wygrał 2:1, Zizou miał wreszcie triumf w Lidze Mistrzów, po dwóch przegranych finałach z Juventusem Turyn w latach 1997 i 1998.

Mundial w Azji był jednak dla niego traumą. Obrońcy tytułu przepadli w grupie z Senegalem, Urugwajem i Danią. Walczący z urazem 30-letni Zizou nie grał w dwóch pierwszych meczach, w decydującym z wielkim bandażem na udzie kończył mistrzostwa na tarczy. Miał jeszcze błysnąć za cztery lata: błysnąć i upaść w finale z Italią. W ostatnim meczu w swoim piłkarskim życiu zupełnie stracił panowanie nad sobą.

Cios głową wymierzony Włochowi Marco Materazziemu w Berlinie, w dogrywce meczu o złoto mistrzostw świata w 2006 roku, okazał się koszmarem dla nich obu. W normalnym czasie gry obaj strzelili po golu, stąd trzeba było grać dodatkowe pół godziny. W 109. min Materazzi sprowokował Zidane’a, a Francuz zachował się jak rozjuszony byk. Wyleciał z boiska z czerwoną kartką, a potem Włosi wygrali tytuł po serii rzutów karnych. Materazzi wykorzystał swoją jedenastkę.

Statua "Cios głową"

34-letni Zidane jechał do Niemiec jako zgrany gwiazdor. W Realu Madryt powłóczył nogami, rozważał więc wcześniejsze zakończenie kariery. Odrodziła go magia mundialu. W ćwierćfinałowym starciu z Brazylią przyćmił Ronaldo, Ronaldinho, Kakę. Zagrał mecz życia. Mimo dramatu w finale z Włochami wybrano go na najlepszego gracza tamtych mistrzostw. Materazziego nie było nawet wśród 23 nominowanych do drużyny niemieckiego mundialu. A przecież na liście znalazło się miejsce dla siedmiu Włochów.

Cios głową Zidane'a przeszedł do historii. Francuski artysta Adel Abdessemed odlał tę scenę w brązie. 5-metrowa statua Coup de Tete (Cios głową) stanęła przed Centre Georges Pompidou w Paryżu, a potem zabrano ją do muzeum sztuki w Dausze w Katarze, gdzie odbył się mundial w 2022 roku. Miała być dowodem, że bogowie futbolu to tylko ludzie i bywają ułomni.

Pod koniec 2006 roku Materazzi wydał książkę pod tytułem "Co naprawdę powiedziałem Zidane’owi", w której zawarł 249 możliwych zwrotów, jakie mógł użyć wobec Francuza. Dochód przekazał na cele dobroczynne. Jakiś czas potem już na poważnie wyjaśnił, że nie mógłby obrazić matki Francuza, bo sam swoją stracił w piętnastym roku życia. Słowa, które padły, obrażały raczej siostrę Zizou.

Choć różne stacje telewizyjne zatrudniały specjalistów do czytania z ruchów warg, nikt do dziś nie wie, co dokładnie powiedział wtedy Włoch. Najbardziej prawdopodobny scenariusz? Zizou: "Po meczu dam ci swoją koszulkę", a Włoch na to: "Wolałbym twoją siostrę". I stało się. Atak furii. Tak to mogło wyglądać…

Większość ludzi odebrała to jako rozpaczliwy atak geniusza sprowokowanego przez pospolitego boiskowego cwaniaka. Materazzi wspominał, że nawet koledzy z zespołu mistrza świata nie wzięli go w obronę, a kibice włoscy atakowali bez pardonu. Tymczasem Francja stanęła murem za Zizou. Usprawiedliwiał go sam prezydent Jacques Chirac.

Obiad u Sagnola

Sam Zidane wiedział jednak, że kompletnie pokpił sprawę. Po przegranym meczu o złoto musiał wejść do szatni i jako upadły kapitan spojrzeć w oczy załamanym kolegom. Wielu z nich straciło życiową szansę na tytuł mistrza świata. Prawy obrońca Willy Sagnol był tak rozgoryczony, iż nie chciał nawet słuchać przeprosin Zidane'a. Przez dwa lata nie odezwał się do niego słowem. W końcu żona namówiła go, by zaprosił go na obiad. Lody zostały przełamane.

Po karierze piłkarskiej obaj - Zidane i Materazzi - zostali trenerami. Pierwszy osiągnął nieprawdopodobne sukcesy z Realem Madryt, drugi stawiał pierwsze kroki w Indiach, z klubem Chennaiyin zdobył mistrzostwo i na tym się skończyło.

Sagnol wspomina Zidane’a jako ekscentryka. Dowód? W 7. minucie finału mundialu w 2006 roku Francja miała rzut karny. Jej kapitan ustawił piłkę jedenaście metrów przed Gianluigim Buffonem, kandydatem na bramkarza wszech czasów. Strzelił podcinką, w stylu Czecha Antonina Panenki z finału Euro 1976 z Niemcami. Piłka odbiła się od poprzeczki bramki Buffona i spadając nieznacznie przekroczyła linię bramkową. Jak można było tak ryzykować w tak ważnym momencie?

Zizou nie był jednak taki jak inni. Na mundialu w 1998 roku we Francji, gdzie w finale z Brazylią zdobył dwa gole, też przeżył atak furii. W grupowym meczu z Arabią Saudyjską podeptał rywala przy wyniku 3:0 dla Francji. Gospodarze mieli już pewny awans. Dostał mecz zawieszenia i w 1/8 finału Francja męczyła się bez niego w starciu z Paragwajem. Zwycięskiego gola zdobyła w 114. minucie.

Zidane był odmieńcem także poza boiskiem. Holenderski bramkarz Edwin van der Sar, w latach 1999-2001 kolega Francuza z Juventusu Turyn, wspominał, że Zinedine przyjeżdżał na trening fiatem w białym podkoszulku i tenisówkach, podczas gdy parking wypełniały ferrari jego kolegów. Szatnia jaśniała drogą biżuterią i ubraniami snobistycznych marek. Pochodzący z nizin piłkarze szybko dochodzili do wielkich pieniędzy i lubili blichtr.

Rodzice Zidane’a byli uchodźcami ze wsi Aguemone w Kabylii w północno-zachodniej Algierii, skąd przenieśli się do Paryża, a potem do Marsylii. W domu się nie przelewało, Zinedine dorastał w dzielnicy Castellane wśród imigrantów z Afryki Północnej. Ale gdy został milionerem, pieniądze niewiele go zmieniły. Gdy porzucił futbol po finale mundialu z Włochami w 2006 roku, zrezygnował z 5 mln euro pensji w Realu Madryt. Kontrakt z klubem miał do czerwca 2007.

- Trudno się było z nim kolegować. Był skryty, trzymał się z boku. Dopiero po wyjściu na boisko stawał się kimś innym – wspomina van der Sar.

Trener Zidane

Jaki był jako trener Realu? Pytany przez dziennikarzy o taktykę, ustawienia i niuanse strategii, odpowiadał, że dla niego to nic więcej jak forma, w której jest drużyna i jej stan ducha. Jeśli jest forma i głód zwycięstw u piłkarzy, trener ma im tylko nie przeszkadzać. - Nie złości mnie, kiedy sugerujecie, że nie mam pojęcia o taktyce – mówi do dziennikarzy. – Na pewno daleko mi do doskonałości i wciąż muszę się uczyć.

Stereotyp był taki: w styczniu 2016 r. Zizou przyszedł do rozbitej drużyny Realu, w której były same gwiazdy, ale przygasłe przez nieporozumienia z technokratą Rafą Benítezem. I zapalił je na nowo. Autorytet miał z czasów, gdy sam był piłkarzem. Na treningach Realu wciąż potrafił zrobić z piłką rzeczy, które jego graczom się nawet nie śniły.

Podobnie może być z reprezentacją Francji, która ma gwiazdy z Mbappe, Michaelem Olise, Ousmanem Dembele. Zidane robił licencję trenerską w ojczyźnie, ale mieszka w Madrycie i piłka hiszpańska jest mu bliska. Jeśli nauczy francuskich pomocników tiki-taki, drużyna będzie trudna do pokonania, bo napastników i obrońców ma najlepszych na świecie. Rezerwy tkwią właśnie w drugiej linii. Zidane musi znaleźć swojego następcę, w jego piłkarskich czasach francuska pomoc była zdecydowanie bardziej kreatywna niż dziś.

Jako trener Zidane zawsze panował nad sobą. Wypowiadał się z szacunkiem o rywalach Realu, nie krytykował sędziów. Nie chciał współpracować z Jose Mourinho, bo Portugalczyk jako trener Królewskich toczył słowną wojnę z arbitrami La Liga. Zizou nie zamierzał go poprzeć, więc zrezygnował ze stanowiska dyrektora sportowego klubu i zajął się pracą z młodzieżą. W roli szkoleniowca Castilli (rezerw Realu) nie zachwycał, ale z pierwszą drużyną zapisał wspaniały rozdział. Zdobył 11 trofeów.

Zawsze interesował się życiem poza piłką i działał charytatywnie. Na wtorkowej prezentacji w Paryżu zaczął od wspomnienia o strażakach i wszystkich gaszących pożary w Żyrondzie na południowym zachodzie Francji. A potem już mówił o reprezentacji. - Nosiłem koszulkę numer 10 i byłem liderem. Teraz koszulki nosił nie będę, ale liderem pozostanę - obiecał. Podpisał umowę do 2030 roku, czyli mistrzostw świata w Hiszpanii, Portugalii i Maroku.

- Nie myślę jeszcze o tym jak pokonać Hiszpanów, czyli aktualnych mistrzów świata. Póki co moim zmartwieniem jest Turcja - mówił. 25 września Francja zaczyna Ligę Narodów od meczu w Turcji. Jej rywalami w grupie są też Włosi i Belgowie.