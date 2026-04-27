Legia się skompromitowała. To jest potężna przepaść

Lanie, jakie Lech spuścił w niedzielę Legii, nie było tylko efektem niesłusznej czerwonej kartki dla Rafała Augustyniaka. Wynik 4:0 dla Poznaniaków dobrze obrazuje przepaść, jaka dzieli oba kluby.

Dziś w podsumowaniu kolejki Ekstraklasy o tym, jak drastycznie rozjechały się drogi klubów:

Lech w końcu pokazał mistrzowski potencjał;

wysoka porażka Legii z Lechem nie była efektem niesłusznej kartki;

Górnik obrał dobrą drogę, by znów być wielki.

Kiedy przed sezonem mówiłem, że Lech obroni mistrzostwo Polski, niektórzy kręcili głową. Przede wszystkim dlatego, że Poznaniacy nie potrafili zarządzać poprzednimi sukcesami i po wielkich sezonach przychodził koszmarny rok. Tym razem mogło być podobnie. W końcu do obrony tytułu Lech podchodził przetrzebiony kontuzjami Radosława Murawskiego, Patrika Walemarka, Daniela Hakansa i Aliego Golizadeha.

Ale w Poznaniu nikt nie załamywał rąk, ubytki zostały uzupełnione. Dzięki temu jasne było, że gdy do gry wrócą kontuzjowani, Lech będzie posiadał zdecydowanie najsilniejszą i najszerszą kadrę w Ekstraklasie. Ta jakość sprawiła, że drużyna Nielsa Frederiksena jest liderem tabeli i na cztery kolejki przed końcem sezonu ma trzy punkty przewagi nad Górnikiem Zabrze.

Oczywiście, Lech nie punktuje wybitnie. Lech nie jest nawet najlepszą wersją siebie, bo rok temu na tym etapie sezonu miał osiem punktów więcej. Mam spore obawy o to, jak Poznaniacy - i reszta polskich klubów - zaprezentują się latem w europejskich pucharach. Ale na wyjątkowo wyrównaną w tym sezonie Ekstraklasę to zdecydowanie wystarcza.

W meczu z Legią Warszawa Lech pokazał swoją jakość w pełnej krasie. Zgoda: niesłuszna czerwona kartka dla Rafała Augustyniaka miała wpływ na przebieg meczu, ale jestem pewien, że i bez niej Lech ograłby Legię. Już po pierwszej akcji gospodarzy, po której gola na 1:0 strzelił Golizadeh, mogliśmy zbierać szczęki z podłogi. Irańczyk zagrał kolejny wybitny mecz i w Poznaniu powinni zrobić wszystko, by przedłużyć z nim wygasającą w czerwcu umowę.

Ale błyszczał nie tylko Ali. W końcu skuteczny przeciwko Legii był Mikael Ishak, w drugiej linii harował Timothy Ouma, na bokach szaleli boczni obrońcy: Joel Pereira i Michał Gurgul. Lech od początku był drużyną zdecydowanie lepszą. Dla Legii wszystko działo się za szybko, Poznaniacy byli na zupełnie innym poziomie.

Co dla Lecha najważniejsze: to nie był pierwszy taki mecz. Przed tygodniem w Szczecinie lechici wygrali co prawda tylko 2:1, ale każdy, kto oglądał ten mecz, wie, że wynik mógł i powinien być dużo wyższy.

Mimo że Górnik Zabrze wciąż wywiera presję na Lechu, to ten nie zwalnia. Z sześciu ostatnich meczów ligowych Poznaniacy wygrali cztery. Nawet ze spotkania z GKS Katowice, w którym Lech przegrywał trzy razy, wycisnął remis.

Mniej więcej dekadę temu Poznaniacy byli symbolem porażki. Porażki w kluczowym momencie sezonu. Teraz jest zupełnie inaczej. Lech idzie po mistrzostwo jak po swoje i mocno się zdziwię, jeśli tego mistrzostwa nie zdobędzie. Nawet jeśli obecny sezon jest, jaki jest.

Wynik meczu nie był przypadkiem

Jeszcze kilka lat temu Lech patrzył na Legię z zazdrością, dziś sam jest dla niej wzorem. Wynik niedzielnego meczu w ogóle nie był przypadkiem, to obecnie realna różnica między oboma klubami. 10 lat to dużo czasu, ale to, jak rozjechały się drogi Lecha i Legii, i tak szokuje. Dziś stołeczny klub chciałby być jak Lech, z którego jeszcze jakiś czas temu trochę drwił.

Niewiele jest rzeczy, w których Legia mogłaby się dziś równać z Lechem. W Warszawie jest bardzo dobry trener, ale nie ma jakościowych piłkarzy. Legia ma piękny ośrodek i akademię, ale z ich owoców praktycznie nie korzysta. Lech ma pomysł i wizję, którą raz lepiej, raz gorzej skutecznie realizuje. Legia ma chaos i puste slogany.

Dlatego sprowadzanie niedzielnego meczu do niesłusznej kartki dla Augustyniaka byłoby skrajnie niesprawiedliwe. Obecnie Lech jest klubem z zupełnie innej półki. Legia z zazdrością może patrzeć na jego wyniki, zespół, współpracę pierwszej drużyny z akademią. Dość powiedzieć, że w podstawowym składzie Lecha na mecz z Legią znalazło się aż pięciu wychowanków poznańskiego klubu. To już 12. taka sytuacja w tym sezonie. A w trakcie spotkania w drużynie Frederiksena zadebiutował jeszcze 17-letni Hubert Janyszka.

Kiedy Lech z optymizmem patrzy w przyszłość, Legia wciąż o swoją drży. Zwłaszcza że nie wiadomo, czy utrzyma się w Ekstraklasie. Mecz w Poznaniu był bolesną pobudką dla drużyny Papszuna, która nie przegrała 10. poprzednich spotkań. Optymizm w Warszawie urósł na tyle, że byli już tacy, którzy nawet wróżyli Legii walkę o europejskie puchary. Lech brutalnie sprowadził ich na ziemię.

Legia, która przed tygodniem złapała oddech w walce o utrzymanie, znów jest pod wielką presją. Po 30. kolejkach Warszawiacy są tuż nad strefą spadkową, nad którą mają raptem punkt przewagi. W piątek drużynę Papszuna prawdopodobnie czeka mecz sezonu z Widzewem Łódź. Zresztą to też symboliczne: kiedyś te spotkania rozstrzygały o mistrzostwie Polski, teraz mogą zdecydować o tym, kto za miesiąc znajdzie się w I lidze.

Metamorfoza Górnika

Ale dziś przy Łazienkowskiej mogą patrzeć z zazdrością nie tylko na Lecha. Chociaż nie można powiedzieć, że Górnik Zabrze to dziś dla Legii wzór, na pewno jest w miejscu, w którym chcieliby być Warszawiacy. Metamorfoza Zabrzan w ostatnim roku jest naprawdę imponująca.

12 miesięcy temu Górnik był krytykowany za moment i sposób zwolnienia klubowej legendy - Jana Urbana. Piotr Gierczak, który go zastąpił, do końca sezonu wygrał tylko jeden mecz. Wszystko zmieniło się w momencie przyjścia Michala Gasparika.

Oczywiście, Górnik nie ustrzegł się słabszych momentów, ale przez większość sezonu gra nie tylko efektywnie, ale i efektownie. Dziś drużyna Gasparika ma nie tylko szansę na mistrzostwo Polski, ale też już w sobotę zagra w finale Pucharu Polski. Na jakiekolwiek trofeum w Zabrzu czekają już 38 lat, więc trudno dziwić się euforii, jaka zapanowała wokół klubu.

Ale nie chodzi tylko o drużynę. Górnik za chwilę może być w zupełnie innym momencie, bo jak sam przekazał, w końcu bliski kupna klubu jest Lukas Podolski. Wyrwanie Górnika z rąk miasta i oddanie go byłemu mistrzowi świata otworzy przed nim nowe możliwości. Podolski ze swoim doświadczeniem, wiedzą i kontaktami może wznieść klub na zupełnie inny, wyższy poziom.

I co najważniejsze, wygląda na to, że w Zabrzu wiedzą, jak dobrze skonsumować ten moment. Świadczą o tym nie tylko pełne trybuny na każdym ligowym meczu, ale też film, który w sobotę pojawił się w serwisach społecznościowych. Górnik znów chce być wielki, Górnik powoli stawia kolejne kroki, by tak się stało.

Jeśli nawet Zabrzanie znów skończą sezon z pustymi rękoma, ta perspektywa się nie zmieni. Górnik obrał dobrą ścieżkę i tylko od niego zależy, czy z niej nie zboczy. Jak pokazuje historia Legii, najważniejsza jest pokora i rzetelna praca, a nie puste słowa i deklaracje.