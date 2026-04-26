Ależ emocje w walce o mistrzostwo Polski! 25:21 na koniec

O mistrzostwo Polski walczą siatkarki KS DevelopRes Rzeszów i PGE Budowlani Łódź. Rywalizacja toczy się do trzech wygranych spotkań. Do tej pory rozegrano trzy spotkania, w których dwukrotnie górą były siatkarki z Rzeszowa. W pierwszym meczu, który rozgrywany był w Łodzi, Rzeszowianki pewnie wygrywały do 12, 20 i 14. W drugim pojedynku Łodzianki wyrównały, triumfując 3:1. W trzecim spotkaniu podopieczne Jeleny Blagojević wygrały 3:1.

Zacięta walka o mistrzostwo Tauron Ligi

W niedzielę, 26 kwietnia, podopieczne Macieja Biernata chciały zrobić wszystko, by wciąż pozostać w walce o mistrzostwo Polski. Od początku rywalizacja była bardzo zacięta - obie drużyny grały punkt za punkt, ale od wyniku 10:10 siatkarki PGE Budowlanych Łódź odskoczyły na dwa i na trzy oczka przewagi (12:10 i 14:11). Jednak rywalki dały radę doprowadzić do wyrównania (15:15 i 17:17). W końcówce to gospodynie pokazały się z lepszej strony - ponownie odskoczyły na trzy punkty (20:17) i tym razem nie pozwoliły rywalkom rozwinąć skrzydeł. Ostatecznie pierwsza partia zakończyła się wynikiem 25:22. To oznaczało, że siatkarki z Łodzi potrzebowały już tylko dwóch setów, by doprowadzić do decydującego meczu.

Jednak drugi set nie rozpoczął się po ich myśli. DevelopRes odskoczył na trzy punkty przewagi (3:6), ale nie był w stanie jej utrzymać. Budowlane dosyć szybko doprowadziły do wyrównania (7:7). W dalszej części tego seta siatkarki obu drużyn grały "na żyletki" - grały punkt za punkt i nie były w stanie wypracować sobie przewagi.

Rzeszowianki dokonały tego dopiero przy wyniku 14:16. Wtedy to Maciej Biernat poprosił o czas, by skorygować grę swoich zawodniczek. To ostatecznie się opłaciło, bo dzięki asowi serwisowemu Mai Storck udało się im doprowadzić do remisu 19:19. Zawodniczki szły łeb w łeb i musiały grać na przewagi. Ostatecznie w decydujących momentach tego seta więcej zimnej krwi zachowały siatkarki z Rzeszowa, które wygrały 25:27 i doprowadziły do wyrównania.

W trzeciej partii siatkarki z Łodzi ruszyły do zamknięcia tego meczu. Choć na początku przegrywały dwoma "oczkami" - 1:3, to szybko te straty odrobiły i odskoczyły na 11:8. Gospodynie świetnie grały w obronie i skutecznie w ataku. W tym całym meczu nie brakowało widowiskowych akcji i popisów w defensywie zawodniczek obu drużyn. Widać, było, że obie drużyny dają z siebie wszystko.

Chwilę później Budowlane się zacięły, co sprawiło, że po kilku nieudanych akcjach zrobiło się 12:12. Kiedy gospodynie ponownie odskoczyły na 21:19, trenerka DevelopResu poprosiła o czas. Jednak niewiele to pomogło, bo za chwilę Łodzianki dopełniły formalności i wygrały tę partię 25:22.

Czwarty set okazał się ostatnim. Siatkarki z Łodzi wyszły na sześciopunktowe prowadzenie (13:7) i już nie wypuściły tego seta z garści. Ostatecznie zakończył się on wynikiem 25:21 i tym samym gospodynie doprowadziły do remisu 2:2. O tym, kto zdobędzie mistrzostwo Polski, zadecyduje mecz zaplanowany na środę, 29 kwietnia. Początek o godz. 20:00.

PGE Budowlani Łódź - KS DevelopRes Rzeszów 3:1 (25:22, 25:27, 25:22, 25:21)