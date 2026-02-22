Dramat Legii trwa! Wystarczył jeden mecz. Tak wygląda tabela Ekstraklasy

Kibice, którzy postanowili spędzić niedzielę oglądając mecze Ekstraklasy nie mają powodów do narzekań. Każde spotkanie przyniosło dużo emocji, a przecież o to chodzi w sporcie. Fani dobrej piłki mogli czuć się zadowoleni.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki tłumaczy się ze swoich słów: Posypuję głowę popiołem, jest mi głupio

W pierwszym niedzielnym meczu Arka pokazała, że atut własnego boiska jest ich najmocniejszą kartą w walce o utrzymanie. Tym razem pokonali GKS, gdzie po raz kolejny pierwsze skrzypce zagrał Bartosz Nowak. Asysta przy bramce Wdowiaka w pierwszej minucie nie dała jednak wygranej, gdyż gospodarze odpowiedzieli trafieniami Marcjanika i Rusyna. Gdynianie wygrali u siebie już po raz siódmy, co stoi w kontraście z ich formą wyjazdową - w delegacji zdobyli tylko punkt po remisie z Legią.

Potknięcie Jagiellonii wykorzystane

Lider Ekstraklasy niespodziewanie stracił punkty na własnym boisku. Podopiecznych Adriana Siemieńca zawiodła skuteczność - z ponad dwudziestu strzałów na bramkę Radomiaka celne okazały się jedynie trzy. Jagiellonia mogła nawet nie zdobyć punktu, gdyż to Radomiak prowadził po bramce Wolskiego. Remis uratował Jesus Imaz.

Zobacz też: W Anglii zobaczyli, co się dzieje w Polsce. Czy to nasza przyszłość?

Daniem głównym ekstraklasowej niedzieli było starcie Korony Kielce z Lechem Poznań. Podopieczni Nielsa Frederiksena po słabym początku rundy wiosennej (porażki z Lechią i Piastem) wrócili na dobre tory. Bramki Gholizadeha i Milicia w pierwszej połowie ucieszyły kibiców Lecha, ale w drugiej połowie zrobiło się nerwowo. Mariusz Stępiński dwukrotnie trafił do bramki strzeżonej przez Mrozka. Szczęśliwie dla Kolejorza - druga padła z pozycji spalonej.

Legia Warszawa w tarapatach

Pierwsze od niemal pięciu miesięcy ligowe zwycięstwo Legii nie wystarczyło, by wydostać się ze strefy spadkowej. Wszystko przez dzisiejszą wygraną Arki z GKS-em Katowice. Sobotni triumf nad Wisłą Płock pozwolił jedynie na wyprzedzenie Widzewa. Do bezpiecznej pozycji podopieczni Marka Papszuna tracą punkt.

Słabe wyniki czołówki ligi wykorzystał Lech. Odniesione w wielkich trudach zwycięstwo z Koroną sprawiło, że Kolejorz jest nowym wiceliderem tabeli. Do prowadzącej Jagiellonii ma dwa punkty straty, ale Białostoczanie rozegrają jeszcze zaległy mecz z GKS-em Katowice.

Wyniki Ekstraklasy, 22 lutego:

Arka Gdynia 2:1 GKS Katowice (Marcjanik, Rusyn - Wdowiak)

Jagiellonia Białystok 1:1 Radomiak Radom (Imaz - Wolski)

Korona Kielce 1:2 Lech Poznań (Stępiński - Gholizadeh, Milic)

Tabela Ekstraklasy, stan na 22 lutego: