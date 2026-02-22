Polak wszedł na boisko, a potem takie sceny. To była 93. minuta

Jan Faberski był jednym z bohaterów meczu eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy, w którym reprezentacja Polski do lat 21 mierzyła się z rówieśnikami z Włoch. 19-latek wszedł na boisko w końcówce spotkania i zaliczył fantastyczną asystę przy bramce Wiktora Bogacza. Faberski dostarczył właśnie kolejny dowód na to, że rola dżokera mu sprzyja.

Spotkanie z Utrechtem nie układało się Zwolle od samego początku. Już w 12. minucie gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Angel Alarcon. Dominacja Utrechtu była nie do podważenia - do przerwy oddali aż 11 strzałów względem zaledwie trzech w wykonaniu gości. Druga połowa była nieco bardziej wyrównana. Duża w tym zasługa wprowadzonego w 71. minucie Jana Faberskiego.

Jan Faberski bohaterem Zwolle! Ale do czasu

Już osiem minut po wejściu na boisko 19-latek popędził z piłką aż do linii końcowej i posłał dośrodkowanie wzdłuż bramki Vasilisa Barkasa. Akcję domknął Thijs Oosting, który z paru metrów skierował piłkę do siatki. Dla młodzieżowego reprezentanta Polski jest to druga asysta w bieżącym sezonie Eredivisie. Pierwszą zaliczył we wrześniu przy bramce Koena Kostonsa w meczu z AZ Alkmaar (2:2).

Jan Faberski jednak nie dokończył niedzielnego spotkania. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry ostro sfaulował pomocnika gospodarzy, Daniego de Wita. Sędzia nie miał żadnych wątpliwości - natychmiast wyciągnął czerwony kartonik, a 19-latek musiał zejść z boiska.

Jan Faberski gra mało, ale regularnie

Młodzieżowy reprezentant Polski w Zwolle gra regularnie, ale zazwyczaj wchodzi z ławki na ostatnie kilkanaście minut. W tym roku nie pojawił się na boisku tylko raz. Teraz 19-latka czekać będzie przerwa od gry. Z pewnością nie zagra w najbliższym meczu ligowym - 1 marca Zwolle zmierzy się na własnym boisku z Ajaksem Amsterdam.

PEC Zwolle zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli Eredivisie. Po 24. kolejce drużyna Jana Faberskiego ma na koncie 27 punktów. Traci cztery punkty do strefy dającej grę w play-offach o Ligę Konferencji, ale ma też pięć przewagi nad znajdującym się na miejscu barażowym NAC Breda.