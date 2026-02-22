Lewandowski znów bez gola. Hiszpanie wydali wyrok

Hansi Flick postawił na Roberta Lewandowskiego od pierwszej minuty ligowego meczu z Levante. Kapitan reprezentacji Polski miał siać spustoszenie w polu karnym beniaminka, który zdaje się nieuchronnie zmierzać w kierunku powrotu do niższej klasy rozgrywkowej.

"Barca" wyszła na prowadzenie już w 4. minucie spotkania, a do siatki trafił Marc Bernal. "Lewy" był blisko zdobycia bramki na 2:0 już kilkadziesiąt sekund później, ale piłka po jego strzale skozłowała i przeleciała nad poprzeczką.

Po nieco ponad pół godziny gry Katalończycy w końcu dopięli swego i strzelili drugiego gola za sprawą Frenkiego de Jonga. Do przerwy występ Lewandowskiego nie zachwycał, choć był aktywny w polu karnym rywali.

Po zmianie stron "Blaugrana" wciąż przeważała i dyktowała warunki spotkania na Camp Nou. W 54. minucie polski snajper znów był bliski zdobycia bramki, ale nieczysto trafił w piłkę, co ułatwiło interwencję Mathew Ryanowi. Jedenaście minut później Lewandowski został zmieniony przez Ferrana Torresa, a na twarzy 37-latka widać było frustrację. Wynik w na 3:0 81. minucie uderzeniem zza szesnastki ustalił Fermin Lopez.

Tak Hiszpanie podsumowali występ Lewandowskiego

- W pierwszej połowie był bardzo aktywny w polu karnym, próbował wygrywać wysokie piłki. W drugiej części spotkania niezbyt angażował się w grę. Spudłował, zamiast podać do Yamala. Słaba gra Polaka, który nie był zadowolony ze zmiany - czytamy o występie Lewandowskiego na łamach "Marki", która wystawiła mu notę 5/10.

- Szukał gola przez całą pierwszą połowę, ale nie potrafił wykorzystać swoich okazji. Najlepszą z nich miał, gdy po jego strzale piłka odbiła się zbyt wysoko i nie wpadła do bramki - wracał do sytuacji z pierwszych 45 minut "Sport", który, tak jak do przerwy, ocenił grę Polaka na 6/10.

Do tej samej akcji odnosi się "Mundo Deportivo". - Posłał piłkę w otchłań, wkładając zbyt dużo siły w strzał. Opuszczał boisko z grymasem obrzydzenia z powodu braku gola - czytamy.

