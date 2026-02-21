Powrót na stronę główną

Hit! Byli reprezentanci Polski chcą przejąć klub rewelacji Ekstraklasy

Byli reprezentanci przejmujący klub Ekstraklasy, który na dodatek jest dziś rewelacją ligi? To scenariusz, który wkrótce może się ziścić. Cezary Kucharski zdradził, że wraz z Markiem Koźmińskim przymierzają się do zainwestowania w zespół.
fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Wisła Płock to jedna z rewelacji tego sezonu Ekstraklasy. Mariusz Misiura zrobił z beniaminka konkurencyjny zespół, który zajmuje trzecie miejsce w tabeli najwyższej klasy rozgrywkowej. Czy klub wkrótce czeka nowe otwarcie?

Kucharski ujawnia. Chcą przejąć polski klub

- Wraz z Markiem Koźmińskim zgłosiliśmy chęć kupna Wisły Płock, ale dużo więcej nie powiem. Porozumieliśmy się z Markiem i stworzyliśmy konsorcjum, które jest zainteresowane pozyskaniem klubu - zdradził Cezary Kucharski, cytowany przez "Przegląd Sportowy" Onet.

Co w praktyce oznacza to zainteresowanie i jak mogą je odczytywać fani z Płocka? - Na razie złożyliśmy akces do negocjacji, które odbędą się w perspektywie kilku najbliższych miesięcy. Na dziś nie wiemy zbyt wiele. Marek Koźmiński jest liderem tego konsorcjum i zapewne on będzie się wypowiadał w razie potrzeby - dodał Kucharski.

Kucharski, jak czytamy, chciałby przejąć klub do końca czerwca, by mieć realny wpływ na kształt zespołu w nowym sezonie. - Nie jest tajemnicą, że od jakiegoś czasu z Markiem szukamy klubu, w którym moglibyśmy się zaangażować. Płock stworzył taką możliwość. Wisła jest dość atrakcyjna, ma fajny stadion, a pozycja w Ekstraklasie jest bardzo dobra. Widzimy synergię pomiędzy naszym doświadczeniem biznesowym i pozycją w piłce a pozycją klubu - tak były agent Roberta Lewandowskiego wytłumaczył zainteresowanie akurat Wisłą Płock.

Wisła w sobotni wieczór zagra o 20:30 z Legią Warszawa. Stołeczny zespół od 28 września zanotował serię 12 meczów z rzędu bez ligowej wygranej i nie może wyjść ze strefy spadkowej. Czy drużyna z Płocka dołoży do tej serii jeszcze jedno spotkanie? Starcie Marka Papszuna z Mariuszem Misiurą zapowiada się arcyciekawie.

- Trener Misiura nie przypomina trenerów, którzy całe życie spędzili w Polsce. Widać, że zdobył doświadczenie za granicą. Widać, że uczył się innych rzeczy. To człowiek, który wie, czego chce. Wie, jaką drogę obrał i jak ma nią podążać. Potrafi rozmawiać z zawodnikami, potrafi dotrzeć do nich i pomóc wykorzystać ich potencjał - mówił Sport.pl obrońca Płocczan Marcin Kamiński. Czas pokaże, czy wraz ze swoimi kolegami wygra z Legią i pozostanie w czołówce ligi.

