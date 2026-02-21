Hit! Byli reprezentanci Polski chcą przejąć klub rewelacji Ekstraklasy

Wisła Płock to jedna z rewelacji tego sezonu Ekstraklasy. Mariusz Misiura zrobił z beniaminka konkurencyjny zespół, który zajmuje trzecie miejsce w tabeli najwyższej klasy rozgrywkowej. Czy klub wkrótce czeka nowe otwarcie?

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki tłumaczy się ze swoich słów: Posypuję głowę popiołem, jest mi głupio

Kucharski ujawnia. Chcą przejąć polski klub

- Wraz z Markiem Koźmińskim zgłosiliśmy chęć kupna Wisły Płock, ale dużo więcej nie powiem. Porozumieliśmy się z Markiem i stworzyliśmy konsorcjum, które jest zainteresowane pozyskaniem klubu - zdradził Cezary Kucharski, cytowany przez "Przegląd Sportowy" Onet.

Co w praktyce oznacza to zainteresowanie i jak mogą je odczytywać fani z Płocka? - Na razie złożyliśmy akces do negocjacji, które odbędą się w perspektywie kilku najbliższych miesięcy. Na dziś nie wiemy zbyt wiele. Marek Koźmiński jest liderem tego konsorcjum i zapewne on będzie się wypowiadał w razie potrzeby - dodał Kucharski.

Co z okiem Kamili Sellier? Z Włoch napłynęły kluczowe wieści

Kucharski, jak czytamy, chciałby przejąć klub do końca czerwca, by mieć realny wpływ na kształt zespołu w nowym sezonie. - Nie jest tajemnicą, że od jakiegoś czasu z Markiem szukamy klubu, w którym moglibyśmy się zaangażować. Płock stworzył taką możliwość. Wisła jest dość atrakcyjna, ma fajny stadion, a pozycja w Ekstraklasie jest bardzo dobra. Widzimy synergię pomiędzy naszym doświadczeniem biznesowym i pozycją w piłce a pozycją klubu - tak były agent Roberta Lewandowskiego wytłumaczył zainteresowanie akurat Wisłą Płock.

Wisła w sobotni wieczór zagra o 20:30 z Legią Warszawa. Stołeczny zespół od 28 września zanotował serię 12 meczów z rzędu bez ligowej wygranej i nie może wyjść ze strefy spadkowej. Czy drużyna z Płocka dołoży do tej serii jeszcze jedno spotkanie? Starcie Marka Papszuna z Mariuszem Misiurą zapowiada się arcyciekawie.

- Trener Misiura nie przypomina trenerów, którzy całe życie spędzili w Polsce. Widać, że zdobył doświadczenie za granicą. Widać, że uczył się innych rzeczy. To człowiek, który wie, czego chce. Wie, jaką drogę obrał i jak ma nią podążać. Potrafi rozmawiać z zawodnikami, potrafi dotrzeć do nich i pomóc wykorzystać ich potencjał - mówił Sport.pl obrońca Płocczan Marcin Kamiński. Czas pokaże, czy wraz ze swoimi kolegami wygra z Legią i pozostanie w czołówce ligi.