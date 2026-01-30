Żelazny rygor Papszuna w Legii. Nie do wiary, co wprowadził

O tym, że Papszun ma zostać trenerem Legii, dowiedzieliśmy się pod sam koniec listopada. Początkowo wydawało się, że 51-latek obejmie warszawską drużynę już w grudniu, ale negocjacje między jego ówczesnym (Raków Częstochowa) a przyszłym pracodawcą mocno się przeciągnęły. Ostatecznie pracę w stolicy rozpoczął dopiero w styczniu. Miał już okazję poprowadzić zespół w sześciu sparingach przed rundą wiosenną - m.in. z Spartą Praga oraz Sigmą Ołomuniec.

Papszun wprowadził zmiany w Legii. Dziennikarz zdradził jakie

Były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa jest znany jako człowiek, który potrzebuje mieć w pracy sporą autonomię, a może nawet władzę. Dotychczas Legia miała spełniać jego życzenia - na przykład zapewniając mu bardzo szeroki sztab, liczący prawie 30 osób. To jednak nie wszystko, bo Papszun starał się naprawić w drużynie każdy element, który według niego w przeszłości zawodził. Więcej na ten temat zdradził Wojtek Dobrzyński z portalu "legionisci.com", który był gościem podcastu "PS Legia".

- Dyscyplina i porządek wróciły. Wnioskuje, że był okres, że tego nie było albo działało to bardzo słabo. [...] Dorzucił do tego funkcjonowania drużyny kilka punktów, jak zakaz telefonu przed i po treningu, albo przebywanie piłkarzy w pomieszczeniach przed treningiem, żeby nie było tak, że wprost z pokoju hotelowego idą na trening. Trener pracuje nad tym, żeby drużyna się zintegrowała - stwierdził Dobrzyński, który dodał też, że Papszun wprowadził do szatni więcej języka polskiego.

Dziennikarz potwierdził również, że w trakcie pierwszego sparingu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki Papszun pokazał się jako bardzo surowy trener, ale w kolejnych tygodniach postawił już na nieco luźniejsze podejście.

- Trener najwięcej miał do powiedzenia w tym pierwszym sparingu jeszcze w Polsce. Później zrobiło się dużo spokojniej. Wszystkie treningi to był totalny spokój. Oczywiście, jak była potrzeba, to wkraczał na boisko i tłumaczył co i jak. Ja mam bardzo dobry odbiór. Bo szczerze przyznam, nastawiałem się, że z tego naszego dziennikarskiego punktu widzenia będzie bardzo źle. Będzie wszystko zamknięte, a jest zupełnie odwrotnie - podsumował Dobrzyński.

Legia Warszawa rundę wiosenną w Ekstraklasie rozpocznie 1 lutego. Jej rywalem będzie Korona Kielce.