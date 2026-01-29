To już oficjalne. Po 2 latach polski klub pozbył się niechcianej gwiazdy

W 2019 roku Dante Stipica trafił do Pogoni Szczecin. Wcześniej był bramkarzem klubu CSKA Sofia. W szeregach Portowców przez stosunkowo długi okres spisywał się bardzo dobrze. Chorwat stał się jednym z najlepszych bramkarzy PKO Ekstraklasy. Dwukrotnie zdobył z Pogonią brązowy medal w rozgrywkach ligowych. Zapisał przy swoim nazwisku 142 spotkania i zachował 51 czystych kont. Od początku sezonu 2023/24 był jednak balastem dla Pogoni.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia straciła swoją markę? Kosecki: W tej chwili jest rozpoznawalna tylko dzięki nim!

Stipica nie wypełnił kontraktu

Stipica przez ostatnie półtora roku przebywał w trzecioligowych rezerwach Pogoni. Zanotował także wypożyczenie do Ruchu Chorzów, gdzie rozegrał czternaście meczów, zachowując pięciokrotnie czyste konto.

Jego kontrakt z Pogonią Szczecin obowiązywał do czerwca, ale w czwartek (29 stycznia) klub poinformował o zakończeniu współpracy z bramkarzem. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Nie można wykluczyć, że po Stipicę sięgnie teraz Hajduk Split. To w tym zespole stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce.

"Zarząd klubu oraz pracownicy dziękują piłkarzowi za grę w Pogoni Szczecin oraz życzą powodzenia w dalszej karierze zawodowej" - czytamy na profilu klubu w mediach społecznościowych.

Pogoń może zarobić sporo pieniędzy

Przedwczesne zakończenie umowy pozwoli Pogoni nieco zaoszczędzić. Dużo dzieje się w ostatnich dniach w Szczecinie pod kątem transferów. Z drużyny ma odejść bowiem także Adrian Przyborek, lecz w jego przypadku mówimy o potężnej transakcji, jak na polskie warunki.

Lazio zapłaci 4,5 miliona euro kwoty podstawowej, a bonusy mogą podnieść sumę do około siedmiu milionów euro.