Boniek wydał wyrok ws. Ekstraklasy. Tak widzi szanse Widzewa

Po półtora miesięcznej przerwie do gry wraca polska Ekstraklasa. Pierwsze spotkania zostaną rozegrane w piątek, 30 stycznia. Wiosenne rozgrywki zainauguruje mecz Zagłębia Lubin z GKS-em Katowice. W przerwie zimowej sporo się działo na polskim podwórku. Na potęgę zbroił się Widzew, na zmianę na stanowisku trenerskim postawiła Legia, powierzając zespół Markowi Papszunowi.

Boniek ocenił mocarstwowe plany Widzewa

Powrót Ekstraklasy w rozmowie z Polsatem Sport skomentował Zbigniew Boniek. Prezes PZPN został zapytany m.in. o mocarstwowe plany klubu, z którym jest związany od wielu lat, czyli Widzewa Łódź.

- Widzew zrobił najpoważniejsze zakupy w Polsce… Widzew od pół roku miał potrzebę, by wzmocnić się w osi centralnej boiska: bramkarz, środkowy obrońca, środkowy pomocnik i napastnik. Większość tych braków udało im się uzupełnić. Czy to są Polacy, czy zagraniczni zawodnicy, to nie ma żadnego znaczenia. Przy budowie mocnej drużyny nie patrzy się na paszport. Natomiast fakt, że na pozycje bramkarza i środkowego obrońcy przyszło dwóch Polaków, którzy są kadrowiczami, jest bardzo dobrym zjawiskiem - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport, Zbigniew Boniek.

"Są drużyny, które kupiły piłkarzy, a Legia kupiła trenera"

Od zupełnie innej strony budować zespół postanowiły władze Legii Warszawa, klub sprowadził tylko bramkarza Otto Hindricha, za to przeprowadził poważny ruch na ławce trenerskiej. Stery w drużynie Wojskowych objął jeden z najbardziej uznanych polskich trenerów, Marek Papszun.

- Czytam we Włoszech newsy, że Torino chce kupić Steve’a Kapuadiego. Gdyby ten obrońca opuścił Warszawę, to Legię nie czekałoby łatwe zadanie. Można powiedzieć, że są drużyny, które kupiły piłkarzy, a Legia kupiła trenera. Ekstraklasa wkrótce nam odpowie, co się bardziej opłaca – kupować piłkarzy, czy dobrego trenera. Bo Legia nie zrobiła prawie żadnych transferów - zauważa w rozmowie z Polsatem Sport Boniek.

Runda wiosenna tylko w nazwie. Kluby będą walczyć z rekordowymi mrozami

Sporym wyzwaniem dla klubów w pierwszej wiosennej kolejce będą nadchodzące mrozy. Według Bońka niskie temperatury nie powinny stanowić wyzwania dla piłkarzy, prezes PZPN uważa, że problem jest nadmiernie roztrząsany.

- My jesteśmy mistrzami w narzekaniu i wymyślaniu dziwnych wymówek. Jeżeli nie ma tragedii ze śnieżycami, to trzeba grać. Podczas mrozu również można to robić. Piłkarzom na murawie nie jest zimno już po dwóch minutach rozgrzewki. Problem większy jest tylko dla kibiców, ale oni mogą się wyposażyć w termiczną odzież czy herbatkę z korektą - stwierdził w rozmowie z Polsatem Sport Boniek.

Liderem polskiej Ekstraklasy po rundzie jesiennej jest Wisła Płock, tyle samo punktów ma drugi Górnik Zabrze, ze względu na niewielkie różnice w tabeli ciężko wyrokować, kto po sezonie może zagrać w europejskich, a kto opuścić szeregi najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Sezon zakończy się 23 maja.