12 mln euro za gwiazdę Ekstraklasy? Prezes w końcu zabrał głos

Tomas Bobcek bez wątpienia był transferowym strzałem w dziesiątkę. Lechia Gdańsk sprowadziła go we wrześniu 2023 r. ze słowackiego Ruzomberoka za 600 tys. euro. Od tamtej pory mocno zyskał na wartości. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że Lechia może na nim sporo zarobić. Pytanie tylko, ile.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban wprost o sytuacji Oskara Pietuszewskiego: Wierzę w to!

Chcą kosmiczne pieniądze za piłkarza Lechii. Te kwoty naprawdę padły

Jeszcze w sierpniu zeszłego roku dziennikarz Tomasz Galiński twierdził, że Lechia odrzucała propozycje na poziomie 4-5-6 milionów euro. - Jeśli ktoś przyjdzie i zaproponuje 10 milionów euro, to klub usiądzie do negocjacji - pisał na platformie X. Z kolei na początku stycznia tego roku wymagana kwota miała nawet wzrosnąć. - Prezes Slavii (Jaroslav Tvardik – przyp. red.) mówił zdumiony, że Lechia zażyczyła sobie za niego 12 milionów euro - opowiadał w Kanale Sportowym dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Łukasz Olkowicz.

Te sumy wydają się jednak nieco przesadzone. Portal Transfermarkt.de wycenia wartość Bobcka na "zaledwie" 5 mln euro. W końcu na temat ewentualnego transferu wypowiedział się prezes Lechii Paolo Urfer, który notabene rzadko zabiera głos. - Bobcek to bardzo ważny, wręcz fundamentalny zawodnik naszej drużyny, jest gwarancją skuteczności w pobliżu bramki przeciwnika, a co najważniejsze, jest niesamowitym przykładem rozwoju i profesjonalizmu zawodnika, który powinien być inspiracją dla wielu młodych zawodników - mówił w wywiadzie dla portalu trojmiasto.pl.

Wszyscy pytają o cenę za Bobcka. Jasna deklaracja prezesa Lechii

Ile zatem trzeba wyłożyć, żeby Lechia oddała 24-letniego napastnika? - Nie ma ustalonej ceny ani klauzuli kontraktu za tego zawodnika. Tomas to inteligentny człowiek, który wie, że jego przyszłość zależy od niego i jego gry - skwitował Urfer.

W obecnym sezonie Tomas Bobcek strzelił 13 goli w Ekstraklasie i dorzucił jedno trafienie w Pucharze Polski. Dzięki temu jest najskuteczniejszym napastnikiem w polskiej lidze. Okazja, by oglądać go po raz kolejny, nadarzy się w najbliższą sobotę 31 stycznia. Wówczas Lechia zmierzy się na wyjeździe z Lechem Poznań (godz. 20:15).