Papszun do Legii? Tak zareagowała szatnia Rakowa

Wszystko wskazuje na to, że Marek Papszun, trener Rakowa Częstochowa w rundzie wiosennej poprowadzi Legię Warszawa. 51-letni szkoleniowiec uzgodnił już warunki odejścia do najbardziej utytułowanej polskiej drużyny (15 mistrzostw i 21 Pucharów Polski).

Mateusz Wdowiak mówi jak szatnia Rakowa zareagowała na odejście Papszuna do Legii

Pewnie wielu kibiców i ekspertów jest ciekawa, jak na odejście Papszuna do Legii Warszawa zareagowała szatnia Rakowa Częstochowa. Na ten temat wypowiedział się Mateusz Wdowiak, piłkarz Zagłębia Lubin, który pracował z Papszunem, a w Rakowie grał przez trzy sezony. Zrobił to tuż przed niedzielnym meczem Raków - Zagłębie.

- Nie musimy się tylko domyślać, bo był pan przecież w szatni Marka Papszuna dokładnie cztery lata temu, kiedy Legia po raz pierwszy nie ukrywała, że chce przechwycić trenera Rakowa. Jak drużyna późniejszego mistrza Polski reagowała na tamte wydarzenia? - spytał dziennikarz Karol Bugajski.

- Wiadomo, że zawodnicy nigdy nie odetną się całkowicie od takich informacji. Były żarty mniejsze, większe, ale mieliśmy do tego dystans. Było grono zawodników inteligentnych, którzy potrafili sobie to wszystko rozdzielić i rozróżnić prawdę od kłamstw. Pamiętam, że nawet na Mikołajki ktoś wylosował trenera Papszuna i kupił mu sweter Legii, ale to wszystko w formie dowcipu. Wiedzieliśmy, że gdyby trener miał coś dogadane z jakimkolwiek innym klubem, to powiedziałby nam o tym i po prostu zachował się profesjonalnie. Nie zrobiłby tego z dnia na dzień, ma swoje zasady, relacje również w takich sytuacjach, nie ulegały zmianie - powiedział Wdowiak w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Dziennikarz dopytywał też, jak Papszun może reagować w tej niecodziennej sytuacji, w jakiej tkwi od blisko miesiąca.

- Trener Papszun to przede wszystkim profesjonalista. Jest wokół niego sporo szumu, ale znając go, potrafi sobie wszystko poukładać w głowie tak, by nie odbijało się na pracy i zespole. I jak widać po wynikach, to mu się udaje. Zawsze potrafił oddzielić pracę z zespołem od medialnego szumu, bo nie ukrywajmy, że zawsze było o nim nieco głośniej, tym bardziej kiedy sięgaliśmy po wymieniane przez pana sukcesy oraz trofea. Mogę jednak powiedzieć, że potrafi rozłożyć nad zespołem pewien parasol ochronny i podejrzewam, że podobnie jest teraz w Rakowie od środka - dodał Wdowiak.

29-letni pomocnik w tym sezonie w Zagłębiu Lubin zagrał w 12 spotkaniach. Nie zdobył gola i nie miał asysty.

Mecz Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin w niedzielę, 14 grudnia o godz. 14.45.