Symbol kompromitacji Legii. Kucharczyk wprost: Daliby mu buty wiązać

Trwający sezon jest dla Legii Warszawa pasmem niekończących się kompromitacji. W lidze nie wygrała od końcówki września i może spędzić zimę w strefie spadkowej. W Lidze Konferencji straciła szansę na awans do fazy pucharowej jeszcze przed ostatnią kolejką fazy ligowej i spotkanie z Lincoln Red Imps z Gibraltaru będzie dla niej pożegnaniem z rozgrywkami. Goryczy dopełniają niektóre transfery z Miletą Rajoviciem na czele, który stał się symbolem trwającej kampanii. Rosły napastnik znów otrzymał niepochlebną opinię na swój temat.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Legii balują po przegranych meczach? Kosecki: Po remisie z Lechią piłkarze bawili się w klubie

Nie gryzł się w język ws. Rajovicia. "Daliby mu buty zawiązać"

- Miałem do czynienia z wieloma napastnikami w Legii i Mileta Rajović kosztował pewnie dużo więcej niż wszyscy razem wzięci, a na razie to ci napastnicy, jak Nikolić, Daniel Ljuboja, czy inni, daliby mu buty zawiązać - powiedział na antenie Canal+Sport.

Fragment z jego wypowiedzią został opublikowany w mediach społecznościowych stacji.

Przypomnijmy, że Rajović trafił do Legii w lipcu tego roku, a w mediach pojawiały się spekulacje, że kosztował nawet trzy miliony euro. W dotychczasowych 26 meczach tego sezonu zdobył zaledwie sześć goli. Kibice wypominają mu niewykorzystane sytuacje.

Michał Kucharczyk rozegrał dla Legii 350 meczów, w których zdobył 71 goli i zaliczył 58 asyst. Występował z warszawskim zespołem w Lidze Mistrzów. Trafił do siatki w pamiętnym meczu z Borussią Dortmund (4:8) i występował z przywoływanymi przez siebie Danijelem Ljuboją i Nemanją Nikoliciem - napastnikami, którzy byli ulubieńcami trybun.

Co ciekawe Rajović, do spółki z kontuzjowanym od wielu tygodni Jeanem-Pierre'm Nsame, jest najlepszym strzelcem Legii w tym sezonie. To jedyni piłkarze klubu z Łazienkowskiej, którzy w tym sezonie zdobyli co najmniej pięć goli. Obaj mają po sześć trafień.

Legia w niedzielę 14 grudnia rozegra ostatni w tym roku mecz ligowy. Zagra z Piastem Gliwice.