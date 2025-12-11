Kadrowicz Probierza na wylocie z klubu. "Chciałby wrócić"

- Dyrektor techniczny Larcamon uważa, że Bogusz nie pasuje do systemu drużyny i przed nim są dwie, a nawet trzy inne opcje - mówił pod koniec października meksykański dziennikarz Fernando Esquive. - Nie wiem, czy to problem z adaptacją do gry, czy braku pewności siebie. Dla mnie to jasne, że to piłkarz, który nie rokuje. Nie dostaje już nawet powołań do reprezentacji Polski - dodawał inny dziennikarz Adraan Esparza Oteo. Fakty są też takie, że zespół Mateusza Bogusza w grudniu zagrał cztery mecze, a Polak wystąpił w nich w sumie trzy minuty (w środę w przegranym 1:2 meczu z Flamengo w ćwierćfinale Pucharu Interkontynentalnego). Piłkarz nie jest powoływany przez Jana Urbana do reprezentacji Polski, choć od poprzedniego selekcjonera Michała Probierza swoje szanse dostawał.
Media coraz częściej piszą, że być może 24-letni Mateusz Bogusz będzie zmuszony zmienić klub. Na ten temat wypowiedział się dziennikarz Mateusz Borek.
- I tu się zaczyna problem. Po pierwsze problemem jest kwota odstępnego za Mateusza, a po drugie przedstawienie oferty, jaką Mateusz będzie zainteresowany. Do tego dochodzi pensja Bogusza. System podatkowy w Meksyku jest łaskawy dla futbolistów, więc to jest znacząca kwota - powiedział Borek w Kanale Sportowym.
Zdradził on również, że piłkarz chciałby wrócić do Europy.
- Pojawia się teraz pytanie, czy za moment nie pojawi się jakaś oferta wypożyczenia do MLS. Z tego, co rozmawiamy z Mateuszem, to on sam chciałby wrócić do Europy. Widzi, że wykruszyła się ekipa amerykańska i chyba zrozumiał, że sprowadzanie piłkarza z USA jest trudne. On jest teraz takim chłopakiem w zawieszeniu - dodał Borek.
Cały odcinek programu można zobaczyć tutaj.
Zobacz także: "Nowy Neymar". Tak piszą w Hiszpanii o wielkim polskim talencie
Bogusz w tym sezonie zagrał w 17 meczach, zdobył gola i miał dwie asysty.
"Bogusz obrał bardzo niestandardową ścieżkę kariery jak na polskiego piłkarza. Jako junior opuścił macierzysty Ruch Chorzów, zamieniając go na Leeds. W Anglii furory nie zrobił, ale dawał radę na wypożyczeniach w hiszpańskich UD Logrones oraz UD Ibiza. To zaowocowało transferem do LAFC, w którym spędził całkiem udane dwa lata. Początek 2025 roku miał być kolejnym szczeblem w jego karierze. W styczniu za 8,5 miliona euro zakupiło go Cruz Azul, jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w Meksyku" - pisał o nim Szymon Szczepanik, dziennikarz Sport.pl.