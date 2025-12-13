Oto pierwsza "ofiara" przyjścia Papszuna do Legii? Trzy lata i koniec

Rozmowy Rakowa i Legii w sprawie wykupienia Marka Papszuna znajdują się już na ostatniej prostej. Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki" poinformował, że oprócz trenera "Medalików", stołeczny klub zakontraktuje czterech członków obecnego sztabu szkoleniowego częstochowian.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki bardzo krytycznie o trenerze Legii: Sorry, Inaki

Wśród nich znaleźli się Artur Węska (asystent trenera), Michał Garnys (trener przygotowania fizycznego), Łukasz Cebula (analityk) oraz Paweł Frelik (trener mentalny). Całość transakcji ma kosztować ponad milion złotych, a sztab Papszuna ma liczyć na olbrzymie zarobki w skali Ekstraklasy.

Malarz pozostanie na lodzie?

Do Warszawy trafić ma również jeszcze jeden z zaufanych ludzi 51-letniego szkoleniowca. Włodarczyk poinformował, że Arkadiusza Malarza na stanowisku trenera bramkarzy zastąpi Maciej Kowal, który pozostaje bez klubu, ale do czerwca pracował w Rakowie. Wcześniej zresztą był już związany z Legią - w latach 2015-2021 przygotowywał do gry golkiperów drugiej drużyny.

Ta informacja może spodobać się kibicom warszawskiego klubu, którzy w ostatnim czasie mieli prawo do narzekania na pracę Malarza. Loty znacznie obniżył jego podopieczny, Kacper Tobiasz, a Gabriel Kobylak i Marcel Mendes-Dudziński nie stanowili dla podstawowego bramkarza żadnych rywali o miejsce w wyjściowej jedenastce.

Niewykluczone, że Malarz zostanie w Legii, choć niemal nieunikniona jest rozłąka z pierwszym zespołem. 45-latek jest częścią sztabu "Wojskowych" od 2022 roku. Wcześniej występował w barwach stołecznego klubu w latach 2015-2019. Z Legią zagrał w fazie grupowej Ligi Mistrzów.