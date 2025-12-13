Oto pierwsza "ofiara" przyjścia Papszuna do Legii? Trzy lata i koniec

Rozmowy Rakowa i Legii w sprawie wykupienia Marka Papszuna znajdują się już na ostatniej prostej. Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki" poinformował, że oprócz trenera "Medalików", stołeczny klub zakontraktuje czterech członków obecnego sztabu szkoleniowego częstochowian.
Wśród nich znaleźli się Artur Węska (asystent trenera), Michał Garnys (trener przygotowania fizycznego), Łukasz Cebula (analityk) oraz Paweł Frelik (trener mentalny). Całość transakcji ma kosztować ponad milion złotych, a sztab Papszuna ma liczyć na olbrzymie zarobki w skali Ekstraklasy.
Do Warszawy trafić ma również jeszcze jeden z zaufanych ludzi 51-letniego szkoleniowca. Włodarczyk poinformował, że Arkadiusza Malarza na stanowisku trenera bramkarzy zastąpi Maciej Kowal, który pozostaje bez klubu, ale do czerwca pracował w Rakowie. Wcześniej zresztą był już związany z Legią - w latach 2015-2021 przygotowywał do gry golkiperów drugiej drużyny.
Ta informacja może spodobać się kibicom warszawskiego klubu, którzy w ostatnim czasie mieli prawo do narzekania na pracę Malarza. Loty znacznie obniżył jego podopieczny, Kacper Tobiasz, a Gabriel Kobylak i Marcel Mendes-Dudziński nie stanowili dla podstawowego bramkarza żadnych rywali o miejsce w wyjściowej jedenastce.
Niewykluczone, że Malarz zostanie w Legii, choć niemal nieunikniona jest rozłąka z pierwszym zespołem. 45-latek jest częścią sztabu "Wojskowych" od 2022 roku. Wcześniej występował w barwach stołecznego klubu w latach 2015-2019. Z Legią zagrał w fazie grupowej Ligi Mistrzów.