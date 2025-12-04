Leśnodorski ruszył na Legię. Nie ma co zbierać. "Najgorsi"

Legia Warszawa to największe rozczarowanie tego sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Najbardziej utytułowana drużyna rozgrywek (15 mistrzostw Polski) bardzo zawodzi i po 16 meczach jest dopiero na 14. miejscu w tabeli! I ma zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.

Bogusław Leśnodorski zabrał głos o Legii Warszawa

Sytuację Legii Warszawa skomentował Bogusław Leśnodorski, były prezes i współwłaściciel Legii Warszawa. Nie przebierał w słowach.

- Fakt jest taki, że jesteśmy w tej chwili najgorszą drużyną w lidze w przekroju ostatnich tygodni czy miesięcy i trudno sobie wyobrazić, że mogłoby być jeszcze gorzej. Należy założyć, że sytuacja w tabeli po rundzie nie będzie kolorowa i nawet te puchary się powoli oddalają. Dwa mecze z Piastem, który – można powiedzieć – jest naszym konkurentem w walce o utrzymanie, będą ważyły nie sześć, ale może i dwanaście punktów. Niedobrze, by drużyna wchodziła w nową rundę z tak dużą stratą - powiedział Leśnodorski na antenie Weszło TV.

Jest on bardzo zdziwiony faktem, że Legia Warszawa wciąż nie zatrudniła nowego trenera.

- Zupełnie niezrozumiałe dla mnie jest to, że można trwać kolejny tydzień w sytuacji, która ewidentnie jest dla klubu niekorzystna i obciążająca. Ostatnie mecze – zarówno pucharowy, jak i ligowy – wszyscy widzieliśmy. Wyniki są zgodne, można powiedzieć, z oczekiwaniami. Jednak taki klub jak Legia nie powinien sobie na to pozwalać. Dalej nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Legia nie może tej sytuacji z Rakowem po prostu zamknąć finansowo - dodał Leśnodorski.

Przyznał on też komentując nieskuteczność Milety Rajovicia i fatalne pudło z końcówki meczu z Motorem Lublin (1:1), że piłkarze Legii Warszawa nie wytrzymują mentalnie fatalnej sytuacji w klubie.

- Jeśli zawodnicy, którzy mają strzelać bramki, nie strzelają do pustej i nie mają gola na koncie w dziesięciu meczach z rzędu to... Piłka nożna polega na strzelaniu bramek. Piłkarze, którzy są w Legii, powinni takie rzeczy potrafić. Natrafiłem na ciekawy komentarz, że taki Nikolić z jednej sytuacji zmarnowanej przez Rajovicia strzeliłby cztery bramki. I nie wymaga to specjalnie wielkich umiejętności, by taką sytuację wykończyć. Dziecko by mogło tę bramkę zdobyć, a Rajović tego nie zrobił. Nie dlatego, że nie umie. Dlatego, że cała sytuacja mentalna tego klubu i drużyny jest taka, że on nie był w stanie zrobić czegoś, co jest tak proste - powiedział Leśnodorski.

Legia Warszawa obecnie nie wygrała aż ośmiu meczów z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Szansę na pierwsze zwycięstwo od 23 października (2:1 z Szachtarem Donieck) będzie miała w sobotę, 6 grudnia (godz. 20.15). Wtedy warszawianie zagrają na wyjeździe z Piastem Gliwice.

