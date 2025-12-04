Słowa Urbana niosą się po Hiszpanii. Oto co powiedział o Lewandowskim

Robert Lewandowski w ostatnim meczu reprezentacji Polski wygranym 3:2 na wyjeździe z Maltą w ramach kwalifikacji do MŚ, zdobył bramkę i miał asystę. W poprzednim starciu z Holandią (1:1 na PGE Narodowym) 37-letni napastnik również miał asystę przy golu Jakuba Kamińskiego. Nic więc dziwnego, że trener Jan Urban może być zadowolony z postawy swojego kapitana.

Słowa Jana Urbana niosą się po Hiszpanii. Oto co powiedział o Robercie Lewandowskim

Hiszpańskie media piszą teraz o tym, co Jan Urban powiedział o Robercie Lewandowskim w wywiadzie dla kanału "Foot Truck".

"Urban: Ani Ronaldinho, ani Ronaldo nie zgodziliby się na życie takie jak Lewandowski" - to tytuł artykułu z prestiżowego dziennika "Sport". "Trener jest przekonany, że napastnik może grać na najwyższym poziomie jeszcze przez rok. Według Urbana, niewielu piłkarzy traktuje swój zawód tak poważnie, a napastnik Barcelony poświęca się w sposób, na jaki niewielu by się zdobyło i o którym nikt nie wie. Urban jasno dał do zrozumienia, że Lewandowski zawsze dąży do perfekcji i to właśnie czyni go jednym z najlepszych napastników na świecie od wielu lat" - pisze Lluis Miguelsanz, wicenaczelny "Sportu".

Cytuje też oczywiście słowa Urbana o Lewandowskim.

- Lewandowski to zawodowiec pełną gębą, prawdziwy profesjonalista i przykład dla wszystkich. Ronaldinho czy Ronaldo nie zgodziliby się żyć tak, jak on. To jest też kwestia wychowania... Natomiast to, co ja zobaczyłem, to jest to samo, co widziałem z boku: niesamowite wymagania wobec siebie, profesjonalizm i przede wszystkim to, co robi prawie perfekcyjnie - wykończenie akcji - powiedział Urban.

Selekcjoner przyznał też, że do momentu, gdy objął reprezentację Polski, to nie znał się z Lewandowskim.

- Do momentu zostania trenerem reprezentacji nie miałem nawet okazji z nim porozmawiać czy podać sobie ręki. Znałem go tylko z obserwacji. Jak go zobaczyłem na treningu, na boisku, w meczu, to był ten Robert, jakiego sobie wyobrażałem - dodał selekcjoner.

Lewandowski dla reprezentacji Polski zagrał 163 razy, zdobył 88 bramek i miał 38 asyst.

Polska baraże o mistrzostwa świata zagra w marcu przyszłego roku. W półfinale zmierzy się z Albanią, a w ewentualnym finale z lepszym z meczu: Ukraina - Szwecja.