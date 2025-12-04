Remis w 99. minucie i rzuty karne! II-ligowiec zszokował klub Ekstraklasy w PP

Była 93. minuta meczu. Właśnie wtedy po niegroźnym wydawało się dośrodkowaniu, ręką w polu karnym zagrał Hubert Zwoźny. Sędzia Bartosz Frankowski podyktował rzut karny. Po chwili otrzymał sygnał z VAR-u i poszedł obejrzeć powtórkę i zmienił swoją decyzję. W 99. minucie Pau Resta, obrońca Korony sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Mateusza Bakowicza i otrzymał czerwoną kartkę. Gospodarze mieli rzut wolny na 18 metrze, choć faul był przynajmniej dwa metry dalej. Rafał Mamla obronił strzał Joao Guilherme, ale do piłki dobiegł Dmytro Yukhymovych i strzałem głową z siedmiu metrów doprowadził do dogrywki! W dodatkowym czasie lepsi byli gospodarze, mieli sytuację, ale brakowało im skuteczności, albo świetnie bronił Mamla. W efekcie doszło do rzutów karnych. W nich spudłowali tylko Wojciech Kamiński i Konrad Matuszewski, piłkarze Korony i to Chojniczanka cieszyła się z sensacyjnego awansu do kolejnej fazy.
Sensacyjnego, bo zdecydowanym faworytem meczu była Korona Kielce. Drużyna prowadzona przez trenera Jacka Zielińskiego jest na ósmym miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy z zaledwie trzypunktową stratą do czwartego Rakowa Częstochowa.
Natomiast Chojniczanka jest na 10. pozycji, ale w Betlic 2. lidze, choć do baraży o awans do I ligi traci zaledwie dwa punkty (z drugiej strony nad strefą spadkową ma tylko punkt przewagi).
W pierwszej połowie nie było widać różnicy w poziomach między tymi drużynami. Mało tego - to gospodarze mieli 100 proc. sytuację. W 29. minucie po ładnej, zespołowej akcji Bartłomiej Eizenchart podał z lewej strony pola karnego do Łotysza Valerijsa Sabali, ale jego strzał z sześciu metrów kapitalnie obronił Rafał Mamla, rezerwowy bramkarz kielczan. Cztery minuty później Korona odpowiedziała. Z prawej strony dośrodkował Martin Remacle, Wiktor Długosz z siedmiu metrów strzelił wślizgiem, ale kapitalny refleks pokazał bramkarz Damian Primel.
- Myślę, że trener Marek Brzozowski był zadowolony z postawy drużyny, a szkoleniowiec Jacek Zieliński miałby kilka uwag do poszczególnych piłkarzy. Bo przecież przedstawiciel z Ekstraklasy stworzył jedną dobrą okazję. To rywale mieli lepszą - mówił komentator TVP Sport.
W drugiej połowie faworyci grali już lepiej. Nagrodę otrzymali w 65. minucie. Po dośrodkowaniu z lewej strony z rzutu rożnego Nikodema Niskiego, gospodarze wybili piłkę wprost pod nogi Tamara Svetlina, który przyjął piłkę na 15 metrze i pięknym strzałem w okienko, zdobył gola.
Dla reprezentanta Słowenii była to pierwsza bramka w barwach Korony Kielce. Dotychczas, choć grał dobrze, to statystyki miał fatalne, bo nie miał gola ani asysty w 19 meczach. A przecież Korona zapłaciła za niego rekordową kwotę w historii klubu - 800 tysięcy euro.
W 79. minucie Konrad Matuszewski strzelił z 16 metrów, piłka minęła bramkarza, ale z linii bramkowej wybił ją jeden z piłkarzy Chojniczanki. A potem doszło do scen w doliczonym czasie, które opisaliśmy na początku tekstu.
Oprócz Chojniczanki w ćwierćfinale Pucharu Polski są też Lech Poznań, Widzew Łódź, Raków Częstochowa, Górnik Zabrze i rewelacyjny trzecioligowiec - Avia Świdnik. Dwóch pozostałych ćwierćfinalistów wyłonią czwartkowe mecze: GKS Katowice - Jagiellonia Białystok (godz. 17) i Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków (godz. 20.45).