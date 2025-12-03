Raków Częstochowa wygrał ze Śląskiem Wrocław (2:1) i awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski. To było kolejne spotkanie częstochowian po słowach Marka Papszuna, który przed spotkaniem Ligi Konferencji z Rapidem Wiedeń (4:1). Trener Rakowa przyznał wówczas, że jest zainteresowany odejściem do Legii, a Legia jest zainteresowana jego osobą. Od tego czasu "Medaliki" przegrały z Piastem (1:3), ale wygrały z Rapidem (4:1), Arką Gdynia (4:1) i Śląskiem (2:1). Temat przyszłości trenera - bez zaskoczenia - wrócił na agendę na pomeczowej konferencji.

Papszun dostał pytanie o swoją przyszłość. Odpowiedź przyszła od razu

Łukasz Ciona z kanału "Cioną po oczach" zapytał szkoleniowca Rakowa, czy wkrótce zobaczą się na Cyprze - tam Raków 18 grudnia rozegra ostatni mecz Ligi Konferencji z Omonią Nikozja. Papszun zrozumiał pytanie i odpowiedział w bardzo lakoniczny sposób.

- Nie chciałbym wchodzić w ten temat dzisiaj, bo to jest trudna sprawa - uciął trener i więcej nie poruszał kwestii dotyczącej swojej przyszłości.

Poniżej fragment relacji meczu 1/8 finału z Wrocławia: "Raków Częstochowa zameldował się w ćwierćfinale Pucharu Polski, choć w pierwszoligowym na ten moment Wrocławiu nie miał łatwo. Gospodarze postawili się wicemistrzom Polski, a dzięki bramce Damiana Warchoła mogli nawet marzyć o dogrywce. Rozstrzygającym trafieniem okazał się jednak efektowny gol Patryka Makucha".

Najbliższe spotkanie Rakowa Częstochowa już w niedzielę. 7 grudnia wicemistrzowie Polski zagrają u siebie z GKS Katowice.