Ten sezon jest historyczny dla Polski. Aż cztery drużyny awansowały do fazy ligowej europejskich pucharów. Mowa o Lechu Poznań, Legii Warszawa, Rakowie Częstochowa i Jagiellonii Białystok. Mistrz Polski walczył o udział w Lidze Mistrzów, ale ostatecznie nie dał rady. Podobnie stołeczna ekipa, która grała w eliminacjach do Ligi Europy. Ostatecznie oba zespoły skończyły w Lidze Konferencji, podobnie jak i drużyna Marka Papszuna i Adriana Siemieńca. To właśnie w tych rozgrywkach zobaczymy polskie ekipy!

Polskie drużyny wkraczają do akcji w LK

Jedno jest pewne! Przez kilka tygodni to czwartki będą najbardziej emocjonującym dniem dla polskiego kibica. Wtedy będą bowiem rywalizować Lech, Legia, Raków i Jagiellonia. I już dziś, 2 października, jest pierwszy z tych czwartków. Tego dnia zostanie rozegrana pierwsza kolejka Ligi Konferencji.

Przed teoretycznie największym wyzwaniem stanie poznańska ekipa. Zmierzy się z Rapidem Wiedeń, jednym z najtrudniejszych rywali, obok FSV Mainz. Kto będzie faworytem? Trudno ocenić. Na korzyść Lecha powinien działać fakt, że gra przed własną publicznością. Problem w tym, że przystępuje do meczu po dwóch remisach, kiedy to łatwo tracił przewagę. Czy tym razem zachowa koncentrację przez pełne 90 minut?

O tej samej godzinie, co piłkarze Nielsa Frederiksena, na murawę wyjdzie Jagiellonia. Białostocka drużyna również zagra u siebie, co teoretycznie powinno dać jej przewagę. Rywalem będzie Hamrun Spartans FC. Murowanym faworytem wydaje się być ekipa Siemieńca i każdy inny wynik niż zwycięstwo, będzie sporym zaskoczeniem. Maltański zespół to, przynajmniej w teorii, jeden z najsłabszych w Lidze Konferencji.

A już kilka godzin później na boisku pojawi się Legia. Przed nią również domowe spotkanie, ale wydaje się, że bardziej wymagające niż w przypadku Jagiellonii. Piłkarze Edwarda Iordanescu podejmą turecki Samsunspor. Warszawianie powinni być nakręceni nie tylko dopingiem publiczności, ale i zwycięstwem z ostatniej kolejki ekstraklasy nad Pogonią Szczecin (1:0). I to właśnie gospodarze będą minimalnym faworytem.

A co z Rakowem? Ten podtrzymuje tendencję polskich drużyn i również zagra u siebie. Jego przeciwnikiem będzie CS Universitatea Craiova. Piłkarze Papszuna nie są ostatnio w najlepszej formie, ale wydaje się, że powoli wracają na właściwe tory. Nadzieje mogło dać odrobienie strat przeciwko Lechowi czy też wygra z Widzewem Łódź w ekstraklasie. Częstochowianie zajmują dopiero 11. lokatę w lidze, a ich najbliższy rywal jest we własnym kraju liderem. Mimo wszystko większe szanse na zwycięstwo daje się polskiej ekipie.

Lech, Legia, Jagiellonia, Raków. Liga Konferencji. Gdzie oglądać? O której mecze polskich drużyn? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, RELACJA, WYNIK]

Mecze polskich drużyn w pierwszej kolejce Ligi Konferencji odbędą się już w czwartek 2 października. Spotkanie Lech Poznań - Rapid Wiedeń zaplanowano na godzinę 18:45. Transmisję z tego starcia przeprowadzi Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. O tej samej godzinie na boisku pojawią się piłkarze Jagiellonii Białystok i Hamrun Spartans FC. Mecz transmitowany będzie na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2.

Mecz Legia Warszawa - Samsunspor zaplanowano z kolei na godzinę 21:00. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. O tej samej godzinie na murawę wyjdą Raków Częstochowa i Universitatea Craiova. Ich starcie pokażą Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Stream ze wszystkich spotkań będzie dostępny na Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tych meczów na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.