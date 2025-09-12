Papszun reaguje na ostre słowa gwiazdy Rakowa. Tak go potraktował

Raków Częstochowa nie wszedł najlepiej w nowy sezon Ekstraklasy. Zespół Marka Papszuna do tej pory wygrał 1:0 z GKS-em Katowice i 3:2 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, ale też przegrał 1:2 z Wisłą Płock, 1:3 z Radomiakiem i 0:2 z Pogonią Szczecin. W ten sposób Raków znalazł się w strefie spadkowej. Ten stan może się zmienić w sobotę, kiedy to Raków zagra u siebie z Górnikiem Zabrze. W ostatnich dniach działo się jednak sporo wokół Rakowa, co zwróciło uwagę kibiców.

Papszun reaguje na wpis Iviego Lopeza. "Taka jest piłka"

W samej końcówce letniego okna transferowego Leonardo Rocha przeniósł się do Zagłębia Lubin w ramach wypożyczenia z opcją wykupu. Ivi Lopez pożegnał kolegę z drużyny w mediach społecznościowych i przy okazji wbił szpilkę w klub. A przynajmniej tak to można odbierać.

"Nie rozumiałem i nigdy nie zrozumiem, to jak można było podjąć tak złe decyzje, by nie pozwolili ci cieszyć się i odnosić sukcesów w tym zespole. Z tak wspaniałym napastnikiem, jakim jesteś. Próbowałeś dać z siebie wszystko, ale Ci nie pozwolili. Przez te kilka minut, kiedy pozwolili nam grać razem, przynajmniej się tym cieszyliśmy. Teraz czas, abyś cieszył się tym sportem i uszczęśliwił kolejną rzeszę fanów" - napisał Hiszpan na Instagramie.

Teraz na wpis Iviego zareagował Papszun podczas przedmeczowej konferencji prasowej. - Rozmawiałem z Ivim. Każdy może sobie pisać co chce. Iviemu było przykro, że odchodzi jego przyjaciel i to pokazał. Można to interpretować na różne sposoby. Ja wiem jednak, że piłkarze przychodzą, odchodzą i nie jest to nic nadzwyczajnego, taka jest piłka - ogłosił trener Rakowa (cytat za: Kamil Głębocki na X).

Dlatego Struski był poza listą na Ligę Konferencji. "Podjął rękawice"

Drugą sprawą, która zwracała uwagę kibiców Rakowa, był fakt pominięcia Karola Struskiego w liście zgłoszeń do Ligi Konferencji. Ledwie kilka tygodni wcześniej Raków wydał na tego zawodnika blisko 750 tys. euro, a od drugiej połowy sierpnia Struski nie zagrał ani minuty we wszystkich rozgrywkach. Trener Papszun przekazał, że Struski starał się o wypożyczenie do innego klubu w trakcie okna transferowego.

Po zakończonym meczu z Pogonią było bardzo mało czasu, żeby wysłać listy zgłoszeniowe do Ligi Konferencji. Dostaliśmy informację z otoczenia Karola, że chce odejść na wypożyczenie. Powiedzieliśmy jasno, że może odejść, ale wtedy nie zgłosimy go w Europie. Karol Struski to zaakceptował. Po dłuższym zastanowieniu Karol zdecydował się zostać i to pomimo braku gry w Europie. Cieszę się, bo podjął rękawice i będzie walczył o miejsce w składzie na ligę - dodał Papszun.

Mecz Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze odbędzie się w poniedziałek o godz. 19:00.