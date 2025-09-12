Wystarczyło 26 minut. Legia Warszawa szykuje transfer 19-letniego talentu

Legia na starcie rozgrywek 2025/2026 wprawdzie straciła kilku ważnych graczy, na czele z Janem Ziółkowskim, Ryoyą Morishitą czy Maxim Oyedele, ale za to sama była aktywna na rynku. Do zespołu dołączyli m.in. tacy piłkarze jak Mileta Rajović, Kacper Urbański, Kamil Piątkowski, Damian Szymański, Arkadiusz Reca, Antonio Colak czy Petar Stojanović.

Młodzieżowy reprezentant Kazachstanu na celowniku Legii

Okazuje się, że chociaż tego lata klub zarządzany przez Dariusza Mioduskiego nie sprowadzi już nowych graczy, to wciąż pozostaje aktywny na rynku transferowym. Jak informuje portal Sports.kz, Legia sonduje możliwość sprowadzenia Ajan Bajdawletowa z Aktobe.

19-latek to młodzieżowy reprezentant Kazachstanu, który podczas wrześniowej przerwy reprezentacyjnej wyszedł w pierwszym składzie tego kraju na mecz z Anglią. W Aktobe występuje na pozycji środkowego pomocnika, a w tym sezonie miał okazję pokazać się w obu spotkaniach z polskim klubem, wchodząc w nich z ławki na odpowiednio 11 i 15 minut. Według kazachskich mediów, to właśnie po tych spotkaniach skauci Legii zwrócili na niego uwagę.

Bajdawletow to wychowanek Aktobe, który w pierwszej drużynie zadebiutował w ubiegłym sezonie. Łącznie rozegrał w niej 14 spotkań, strzelił w nich jedną bramkę i zaliczył dwie asysty. Oczywiście ze względu na już zamknięte okno transferowe Legia nie może sprowadzić go do siebie tego lata. Ale Kazachowi w grudniu 2025 roku kończy się kontrakt, a to oznacza, że mógłby dołączyć do zespołu Edwarda Iordanescu zimą i to za darmo.