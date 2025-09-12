Jakub Kałuziński jest jednym z Polaków, którzy w ostatnim czasie nieźle prezentowali się w lidze tureckiej. Choć w poprzednim sezonie znacznie więcej mówiło się o Krzysztofie Piątku, a nawet Kacprze Kozłowskim, to 22-letni środkowy pomocnik zbudował sobie solidną markę. Świadczy o tym właśnie zainteresowanie Basaksehiru, klubu ze stolicy, który zapewne może zaoferować Polakowi lepsze warunki finansowe niż ligowy średniak, jakim jest Antalyaspor.

Transfer Polaka w Turcji o krok? Przechodzi testy medyczne

Według "Transfermarkt" wartość rynkowa Kałuzińskiego to 3.5 miliona euro. Portal "ajansspor.com" podaje, że Basaksehir zaoferował za niego mniej, bo 2 mln euro, ale widocznie i taka kwota przekonuje obecnego pracodawcę polskiego pomocnika. "Jakub Kałuziński o krok od Basaksehir FK. 22-latek jest już na testach medycznych w Stambule" - poinformował w piątek Tomasz Włodarczyk.

Kałuziński w barwach Antalyasporu występuje od dwóch lat. Zdążył rozegrać dla niego 79 spotkań, w których zanotował 10 asyst. Jego obecny kontrakt z klubem kończy się w czerwcu 2026 roku. W trakcie tegorocznego okienka transferowego wzbudzał też zainteresowanie klubów z ligi hiszpańskiej, miał być na celowniku Celty Vigo, ale wygląda na to, że jednak pozostanie w lidze, w której gra od 2023 roku.

W przeszłości Kałuziński miał też okazję zadebiutować w reprezentacji Polski seniorów. W czerwcu 2024 roku otrzymał powołanie od Michała Probierza. Niedługo później zaliczył epizod w sparingu z Ukrainą.