W piątek wieczorem Barcelona zgotowała kibicom wspaniałą niespodziankę!
FC Barcelona zaskoczyła kibiców ważną informację przed sobotnim meczem 1. kolejki La Liga. Choć mistrz Hiszpanii dalej ma problemy finansowe, to jego władze udało się na dłużej zatrzymać absolutnie kluczowego zawodnika. To świetne wieści szczególnie dla Lamine'a Yamala, ale też Roberta Lewandowskiego i całej drużyny.
FC Barcelona
Fot. REUTERS/Kim Hong-ji

W sobotę FC Barcelona zainauguruje kolejne rozgrywki ligi hiszpańskiej. W klubie trwa obecnie wyścig dotyczący rejestracji pozostałych zawodników - takich jak Marcus Rashford, Wojciech Szczęsny czy Roony Bardghji. Trudno było w takich okolicznościach wyczekiwać wieści dotyczących przedłużeń kontraktów. A jednak - w piątek wieczorem Barca zgotowała kibicom miłą niespodziankę.

To oficjalne. Ważny gracz zostanie w FC Barcelonie na dłużej

W mediach społecznościowych Barcy pojawiła się informacja, że klub przedłużył umowę z Julesem Kounde. Francuski obrońca ma grać w hiszpańskim zespole aż do 2030 roku. "FC Barcelona uzyskała porozumienie z zawodnikiem Jules Kounde w sprawie przedłużenia kontraktu [...] Wkrótce klub oraz piłkarz potwierdzą dalszą współpracę na specjalnej uroczystości, na której będzie obecny prezydent Joan Laporta " - czytamy w komunikacie Blaugrany.  

Kounde zawodnikiem Barcy został w 2022 roku. Władze klubu sprowadziły go z Sevilli, która otrzymała za defensora 55 milionów euro. Choć Francuz w przeszłości (mimo skromnych warunków fizycznych) grał przede wszystkim jako stoper, pod wodzą Xaviego zaczął regularnie występować jako prawy obrońca. Obecnie jest już uważany za jednego z najlepszych zawodników na tej pozycji na świecie. Wrażenie w ostatnim sezonie robiła chociażby jego współpraca z Laminem Yamalem.

26-latek regularnie występuje też w reprezentacji Francji. Rozegrał w niej 44 mecze, a w 2022 roku został wicemistrzem świata.

