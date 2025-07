Słynny polski klub upadł. Jeszcze niedawno grał w ekstraklasie

Odra Wodzisław w przeszłości była jednym z większych klubów, grających na co dzień w Ekstraklasie (1996 - 2010). Największym sukcesem tego klubu było wywalczenie trzeciego miejsca w sezonie 1996/97. Ponadto w sezonie 1996/1997 drużyna dotarła do półfinału Pucharu Polski, a w 2008/09 była finalistą Pucharu Ekstraklasy.

Słynny polski klub ogłosił upadłość

Niestety w sezonie 2009/10 klub spadł z ekstraklasy. Po drodze miał poważne problemy finansowe, które ostatecznie... doprowadziły do jego upadku. Teraz dotychczasowy prezes Odry Wodzisław - Maciej Handwerker za pośrednictwem klubowych mediów poinformował o całej sytuacji. "Przyjmując stanowisko prezesa, wierzyłem, że sytuacja Klubu jest w dużo lepszej kondycji. Niestety, po zapoznaniu się z pełną dokumentacją okazało się, że tak nie jest" - czytamy.

"Brak płynności finansowej Klubu, spowodowany funkcjonowaniem spółki wyłącznie dzięki wsparciu 20 proc. udziałowców, przy braku konkretnych sponsorów, sprawił, że Odra Wodzisław sp. z o.o. nie przystąpi do rozgrywek V ligi. Pomimo usilnych prób zaangażowania jak największej liczby osób i podmiotów w życie Klubu, nie przyniosły one satysfakcjonujących rezultatów" - dodano.

"Jest mi niezmiernie przykro, że tak jak sportowo nie poradziliśmy sobie w lidze, tak i organizacyjnie – z przeszłością III ligi – również nie daliśmy rady. To nie miało szans się udać – bez funduszy. Bardzo dziękuję przede wszystkim Mateuszowi Słodowemu i Marcinowi Oślizlokowi – za to, że zawsze mogłem na nich liczyć" - zakończył, podpisując się "Były już (niestety) prezes Maciej Handwerker".

To jeszcze nie koniec

Choć Odra Wodzisław upadła, to nie znaczy, że klub przestaje istnieć. Jak informują dziennikarze WP SportowychFaktów: "Powołany do życia został już nowy podmiot o nazwie MKS ODRA Wodzisław Śląski. Zamierza on przystąpić do rywalizacji od poziomu B-klasy" - czytamy.