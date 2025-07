Wystarczyły trzy miesiące. Żyła już ocenił nowego trenera polskich skoczków

Miniony sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich zakończył się dla Polaków niezwykle nerwowo. Z pracą pożegnał się trener Thomas Thurnbichler, którego w mediach otwarcie krytykowali Dawid Kubacki oraz Aleksander Zniszczoł. Atmosfera w kadrze i wokół niej nie była dobra, a wybór na nowego trenera Macieja Maciusiaka, który nigdy nie osiągał wybitnych wyników z kadrą B, z którą pracował wiele lat, nie została dobrze przyjęta przez kibiców. Były wręcz oskarżenia, że starszyzna kadry wybrała sobie kolegę na trenera.

Żyła wychwala Maciusiaka

Weryfikację wszelkich decyzji przyniesie zima, na którą jeszcze sporo poczekamy. Fakt jest jednak faktem, Polacy trenują aktualnie pod okiem trenera Maciusiaka. O tych treningach wypowiedział się Piotr Żyła. Zrobił to w podcaście podSKOKI, który na YouTube prowadzą dwaj byli skoczkowie Wiktor Pękala i Stefan Hula. Wypowiedź Żyły nie zostawia wątpliwości. On był zdecydowanym zwolennikiem zatrudnienia Maciusiaka, którego bardzo pochwalił.

- Maciek to poskładał. Przez całą karierę zawsze od każdego trenera się coś wyciągnęło, ale Maciek teraz fajnie to wszystko poskładał do kupy. Na razie jest super atmosfera, fajne treningi są, znowu się czuje, że się fajnie trenuje. On z Michałem Wilkiem zaczął znowu współpracować co do przygotowania fizycznego i znów fajnie jest. Maciek też do każdego indywidualnie podchodzi. On już jest z nami długie lata - powiedział Żyła.

Ostra szpilka w Thurnbichlera. "Jakąś capoeirę co myśmy mieli"

Dwukrotny mistrz świata na skoczni normalnej wbił też delikatną szpilę w metody treningowe Thomasa Thurnbichlera. - Więcej jest dynamicznych treningów, nie takich wygibasów gdzie to się tam robiło, jakąś capoeirę co myśmy tam mieli. Akurat jej dobrze nie wspominam. Wszystko teraz bardziej pod skoki. Dużo stawiamy na monotonny ruch, fajnie to wpada w automat i na skoczni później się tak nie męczysz. Idziesz i ta noga cię pcha - ocenił Żyła.

Polscy skoczkowie do rywalizacji wrócą 9 sierpnia 2025 roku. To właśnie wtedy rozpocznie się pierwszy konkurs Letniego Grand Prix we francuskim Courchevel. Puchar Świata na śniegu rusza 21 listopada w Lillehammer.