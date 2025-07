Urban powoła "polskiego Huijsena" do reprezentacji? "Kapitalny chłopak"

Od czwartku Jan Urban jest selekcjonerem reprezentacji Polski. Wszystko wskazuje na to, że Urban podpisał kontrakt do końca eliminacji mistrzostw świata, więc czekają go trzy zgrupowania, w których ma pomóc Polsce w wywalczeniu awansu na mundial. - Zdaje sobie sprawę, że nie możemy się spodziewać wielu zmian w powołaniach. Wiem, że lubię stawiać na młodych zawodników, ale kadra i klub to dwie różne historie. W kadrze trzeba postawić na kogoś, kto w danym momencie jest już gotowy, bo jeśli nie, to można mu zrobić krzywdy - opowiadał Urban podczas piątkowej konferencji prasowej.

Roman Kołtoń rozmawiał z Bogdanem Rymanowskim na kanale YouTube "Rymanowski Live" o kształcie reprezentacji Polski za Urbana. - Czy linia defensywna powinna być w kształcie: Jakub Kiwior, Mateusz Skrzypczak, Jan Bednarek, Matty Cash? - zapytał Rymanowski. Kołtoń nieco zaskoczył swoim wyborem.

- W imię polemiki, braku przekonania do Jana Bednarka, gdzieś szukałbym innego piłkarza. Jan Ziółkowski mi się bardzo podoba. Widziałem go dwa razy przeciwko Afimico Pululu, w Superpucharze Polski grał na Mikaela Ishaka. Kapitalny, młody chłopak. Ma zadatki na naszego "polskiego Huijsena". Trochę sięgamy gwiazd, bo Huijsen był w Bournemouth, zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii przeciwko Holandii. Huijsen zaistniał już w Realu Madryt, to jest wydarzenie - powiedział.

Rymanowski zauważył, że w 1974 r. takiego ryzyka podjął się śp. trener Kazimierz Górski, stawiając na 20-letniego Władysława Żmudę. - Historia jest jakąś nauczycielką. Możemy sięgnąć po jakieś przykłady, mechanizmy - odpowiada Kołtoń. W trakcie wywiadu Kołtoń odnosił się do tego, jak Barcelona stawia na swoich wychowanków i że brakuje tego podejścia w Realu Madryt.

- Urban też o tym mówił podczas konferencji. Ci, którzy są w futbolu, wiedzą, że hiszpańska "cantera" to akademia piłkarska. Barcelona ma świetną akademię, stawia na Cubarsiego, Yamala, Gaviego, Fermina, jest odważniejsza w tym od Realu Madryt. Real ma świetną akademię, wychowankowie krążą po świecie, a w samym Realu zaistnieć nie jest łatwo - podsumował Kołtoń.

Do tej pory Ziółkowski nie dostał powołania ani do seniorskiej reprezentacji, ani do kadry do lat 21. W tym sezonie zagrał w Superpucharze Polski, wygranym 2:1 przez Legię Warszawa. Łącznie Ziółkowski zagrał 32 mecze w pierwszym zespole Legii Warszawa.