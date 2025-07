Wybiła 10. minuta, a bramkarz Lecha już traci gola zza połowy. Kuriozum!

Największe emocje wśród kibiców Lecha wzbudzają obecnie pewnie ruchy transferowe, ale piłkarze Nielsa Frederiksena muszą pamiętać, że wkrótce czekają ich eliminacje Ligi Mistrzów oraz rywalizacja na krajowym podwórku. Pięć dni temu Lech pokonał w sparingu Chrobrego Głogów 2:1. Dzisiaj natomiast mistrz Polski mierzył z Banikiem Ostrawa, trzecią drużyną czeskiej ekstraklasy, a więc w teorii znacznie mocniejszym rywalem. Ale być może tylko w teorii, bo Czesi przegrali ostatnio z Pogonią Szczecin (1:3), Widzewem Łódź (0:2) oraz zremisowali z Piastem Gliwice (0:0).

Drugi sparing Lecha Poznań. Tak stracili bramkę

Choć mecze sparingowe często mają powolne tempo, to w pierwszych minutach starcia na obiektach Akademii Lecha Poznań we Wronkach naprawdę wiele się działo. W 9. minucie Alfonso Sousa otrzymał w kontrataku świetne podanie od Mikaela Ishaka, minął bramkarza, miał przed sobą pustą bramkę, ale... trafił w słupek. Po chwili natomiast było już 1:0, tylko że dla przyjezdnych. Zawodnicy Banika ruszyli z kontrą, ale zanim w ogóle przeszli na połowę Lecha, to Ewerton zdecydował się na strzał, widząc że Bartosz Mrozek znajduje się poza polem karnym. To była świetna decyzja. Piłka wpadła do bramki, zanim bramkarz Lecha zdążył wrócić między słupki.

Nie trzeba było jednak długo czekać na odpowiedź Kolejorza, który doprowadził do wyrównania w 26. minucie. Alfonso Sousa po prostopadłym podaniu (ponownie) znalazł się sam na sam z bramkarzem. Jego strzał (?) lobem nie był precyzyjny, ale w dobrym miejscu wówczas znajdował się Mikael Ishak. 32-latek ruszył do piłki i z dwóch metrów wpakował ją do bramki.

Lech Poznań kończy przygotowania do sezonu. Porażka z Czechami

Lechowi nie udało się specjalnie długo utrzymać remisu. Kilkanaście sekund przed końcem pierwszej połowy znowu bowiem błysnął Ewerton. Brazylijczyk przedryblował Gi?sliego Thórdarsona na lewej flance i dośrodkował w pole karne. Tam największą przytomnością wykazał się Erik Prekop, który mocnym strzałem z najbliższej odległości wyprowadził czeską ekipę na prowadzenie.

W drugiej połowie na boisku zaczęli pojawiać się zmiennicy i emocje już znacząco opadły. Lech próbował, szczególnie w ostatnich kilkunastu minutach meczu, wywalczyć remis, ale bezskutecznie. Banik Ostrawa wywiózł zatem z Wronek zwycięstwo. A Kolejorz musi już myśleć o spotkaniach o stawkę. 13 lipca zagra z Legią Warszawa w Superpucharze Polski, a 18 lipca z Cracovią w Ekstraklasie.

Lech Poznań - Banik Ostrawa 1:2 (1:2)

Bramki: Ewerton 10', Ishak 26', Prekop 45'

Wyjściowy skład Lecha: Mrozek - Pereira, Skrzypczak, Milić, Gurgul - Kozubal, Thordardson - Jagiełło, Sousa, Lisman - Ishak