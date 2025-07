Lech Poznań ogłosił wielki powrót. "Witaj w domu"

Na początku września 2020 roku Robert Gumny przeniósł się z Lecha Poznań za dwa miliony euro do FC Augsburg. Przez pięć lat wystąpił dla niemieckiego klubu w 106 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Z końcem czerwca wygasła jego umowa z Augsburgiem i 26-latek został wolnym zawodnikiem.

REKLAMA

Zobacz wideo "Najciekawsze walne w moim życiu" Nowi wiceprezesi PZPN

Robert Gumny wrócił do Lecha Poznań

Od kilku tygodni pojawiały się doniesienia, że po odejściu z Niemiec Robert Gumny może wrócić do Lecha Poznań. "Kolejorz" zbroi się przed nowym sezonem, w którym będzie rywalizował w eliminacjach Ligi Mistrzów, Ekstraklasie, Pucharze Polski i rozegra mecz z Legią Warszawa o Superpuchar Polski. Powrót 27-latka do klubu, którego jest wychowankiem, stał się faktem we wtorek.

Zobacz też: Oto nowy selekcjoner? Tego nikt się nie spodziewał. Policzek dla Kuleszy

"Kolejny powrót wychowanka do Lecha Poznań! We wtorek wieczorem Robert Gumny związał się z mistrzami Polski kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Guma, witaj w domu!" - przekazał Lech w oficjalnym komunikacie, informując, że Gumny będzie grać z numerem "20".

"Czuję ekscytację. Po pięciu latach wracam do Polski, do mojego miasta, gdzie się urodziłem i do mojego klubu, gdzie wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o karierę piłkarską. Dawno nie miałem takich motylków w brzuchu, jak w momencie, kiedy dowiedziałem się, że jest opcja powrotu do Lecha. Miałem oferty z innych krajów, ale po pięciu latach w Niemczech chciałem wrócić do domu. Nie mogę się już doczekać początku sezonu i występów w koszulce Kolejorza" - powiedział z kolei sam piłkarz cytowany przez oficjalną stronę poznańskiego klubu.

Dotychczas Robert Gumny rozegrał dla Lecha Poznań 97 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst. Z klubem wygrał dotychczas Superpuchar Polski.