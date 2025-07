Co za plan transferowy Jagiellonii! Dopiero grał w Lidze Mistrzów

Jagiellonia Białystok stopniowo dokonuje kolejnych wzmocnień do składu na sezon 25/26. Do klubu wrócił Bartłomiej Wdowik, a Louka Prip zastąpił Darko Czurlinowa. Teraz wygląda na to, że Jagiellonia znalazła następcę Kristoffera Hansena. Na liście życzeń białostocczan znalazł się zawodnik Dinama Zagrzeb, mający za sobą występy w fazie ligowej Ligi Mistrzów.