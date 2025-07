Szczęsny czeka na przedłużenie umowy, a tu takie wieści. La Liga ogłosiła

W minionym sezonie FC Barcelona pierwszy raz w historii zdobyła krajowy tryplet, czyli mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii. Do nowego sezonu przystąpi bez Ansu Fatiego, który odszedł na wypożyczenie do AS Monaco, ale za to z nowym bramkarzem, Joanem Garcią. Wszyscy czekają na oficjalne ogłoszenie przedłużenia umowy z Wojciechem Szczęsnym i zamknięcie transferu Nico Williamsa z Athletiku Bilbao. Ten tydzień ma być kluczowy ws. skrzydłowego.

Jest terminarz La Ligi

Barcelona przystąpi do nowego sezonu z nieco odświeżoną kadrą. Celem m.in. obrona tytułu mistrza Hiszpanii. Robert Lewandowski i spółka wiedzą już, gdzie postawią pierwszy krok na drodze do obrony mistrzostwa kraju. La Liga opublikowała terminarz na sezon 2025/2026. Zgodnie z nim "Blaugrana" zacznie sezon w trzeci weekend sierpnia, tj. 16-17 sierpnia. Zmierzy się na wyjeździe z Realem Mallorca. W poprzednim sezonie odniosła tam łatwe zwycięstwo 5:1.

Pierwsze trzy kolejki to wyjazdy Barcelony, wymuszają to kwestie prac na budowie Spotiify Camp Nou. "Duma Katalonii" chce wrócić na swój stadion, ale potrzeba jeszcze trochę czasu, by go przygotować na przyjęcie kibiców i rywali. Po tym, jak odwiedzą Majorkę, zagrają na wyjeździe z Levante, beniaminkiem rozgrywek, a następnie z Rayo Vallecano.

Na początku września będziemy mieli przerwę reprezentacyjną, kluby wrócą do rywalizacji w połowie miesiąca. Wtedy FC Barcelona zagra swój pierwszy domowy mecz. Wtedy rywalem będzie Valencia (14 września).

Pierwsze El Clasico zaplanowano na 26 października, odbędzie się na Estadio Santiago Bernabeu, obiekcie Realu Madryt. Rewanż na Spotify Camp Nou 10 maja 2026 r., w 35. kolejce.

Barcelona zamknie sezon ligowy 24 maja wyjazdowym meczem z Valencią. Godziny wszystkich spotkań zostaną ustalone w późniejszym terminie.

W 2026 r. dojdą Barcelonie mecze w Copa del Rey oraz Superpuchar Hiszpanii, który zaplanowano na okres 7-11 stycznia. Od września czeka ją także rywalizacja w Lidze Mistrzów, losowanie fazy zasadniczej odbędzie się 28 sierpnia.

FC Barcelona zacznie przygotowania do nowego sezonu 13 lipca. Na przełomie lipca i sierpnia zagra trzy sparingi w ramach azjatyckiego tournée - z Vissel Kobe (Japonia, 27 lipca), FC Seoul (Korea Płd., 31 lipca) i Daegu FC (Korea Płd., 4 sierpnia). W sierpniu ma jeszcze odbyć się Puchar Gampera. Prawdopodobnie rywalem Barcelony będzie włoskie Como.