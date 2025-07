Mieli być siłą reprezentacji Polski, a zostali bez klubu. Lista grozy

We wtorek oficjalnie rozpoczęło się letnie okno transferowe. Od tego momentu kluby mogą dokonywać wzmocnień przed nowym sezonem, a piłkarze, których umowy z dotychczasowymi pracodawcami wygasły z końcem czerwca, mogą szukać sobie nowych klubów bez konieczności płacenia kwoty odstępnego. W takiej sytuacji znajduje się m.in. Jonathan David, który przez ostatnie lata był związany z Lille i grał na poziomie Ligi Mistrzów. Warto zadać sobie pytanie: jak wielu Polaków jest w tym momencie bez klubu?

Ci polscy piłkarze są bez klubu. Lista grozy. Czy wrócą do reprezentacji?

Tomasz Hatta opublikował na portalu X listę polskich piłkarzy, którzy zostali bez klubu z końcem czerwca. Sugerując się liczbą występów w reprezentacji Polski, na szczycie tej listy znajdowałby się Grzegorz Krychowiak, któremu wygasła umowa z Anorthosisem Famagusta. Media informowały o zainteresowaniu Krychowiakiem ze strony Wieczystej Kraków, ale to już zostało zdementowane. Krychowiak zagrał 100 meczów w reprezentacji.

W dalszej kolejności znajduje się Bartosz Bereszyński (58), Karol Linetty (47), Kamil Jóźwiak (22), Paweł Dawidowicz (17) i Arkadiusz Reca (15). Z doniesień medialnych wynika, że najbliżej nowego klubu jest Dawidowicz, którego łączy się z Pisą, a więc jednym z beniaminków Serie A. Na brak zainteresowania nie może narzekać Bereszyński, bo jego nazwisko pada w kontekście wzmocnienia Modeny czy... Wieczystej Kraków.

W przypadku Linettego możliwy jest powrót do Sampdorii, ale jest też przymierzany do Lecha Poznań w związku z poważną kontuzją Radosława Murawskiego. Jeśli chodzi o Jóźwiaka, to w ostatnich miesiącach bardzo poważnie o nim myślała Jagiellonia Białystok. Teraz nie wiadomo, czy powrót do Polski, np. do Lecha Poznań jest najbardziej prawdopodobny. Recę niedawno też łączono z Legią Warszawa, ale w ostatnich dniach pojawiły się też plotki łączące defensora z Palermo.

W ostatnim czasie najbliżej reprezentacji byli Bereszyński i Dawidowicz, z czego ten drugi grał częściej za czasów Michała Probierza. Czas pokaże, czy nowy selekcjoner wprowadzi stare-nowe twarze do drużyny. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości poznamy też nowe kluby naszych reprezentantów.