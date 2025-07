Kosecki zrównał kadrowiczów z ziemią. "Mogliby mi buty czyścić"

Piłkarska reprezentacja Polski jest aktualnie w bardzo trudnym położeniu - nie ma selekcjonera, poległa w bardzo ważnym spotkaniu el. MŚ ze słabą Finlandią, spadła do dywizji B Ligi Narodów i nie wygląda jak kolektyw, tylko zlepek indywidualności. Już w październiku 2024 roku Lukas Podolski stwierdził w rozmowie z TVP Sport, że mamy duży potencjał, który nie jest wykorzystywany. - Ostatni raz dobrze graliście w 2016 roku. Wtedy się czuło, że jesteście silni, że idziecie do przodu. Dziś tego charakteru trochę mi u was brakuje. U nas wszyscy mają jeden cel, każdy pracuje na to, by go osiągnąć. U was tak było osiem lat temu - podsumował.

Były reprezentant Polski ostro o aktualnych kadrowiczach. "Mogliby mi buty czyścić"

Biało-Czerwoni są non stop krytykowani za swoją kiepską grę w kadrze. Teraz "atak" na reprezentantów przypuścił Roman Kosecki - były piłkarz, 69-krotny reprezentant Polski i zawodnik takich klubów jak Legia Warszawa, Atletico Madryt czy Galatasaray. Zgodził się on poniekąd z wypowiedzią Lucasa Podolskiego sprzed roku i wskazał on na antenie Kanału Sportowego, co jest największym problemem tej kadry. - Nie oceniam siebie jako złego człowieka, czy złego piłkarza, a wręcz niektórym powiem tak: ci, co obecnie grają w kadrze… Niektórzy mogliby mi te butki czyścić, a charakterem to żaden by do mnie nie wystartował - stwierdził.

- Są za miękcy. Przyjeżdżają na kadrę i zachowują się jak Prima Balleriny. Wiadomo też, że kasa, biznesy, reklamy, też robią swoje - dodał.

Adrian Mierzejewski zdiagnozował polską kadrę

Nieco głębiej na problemy Biało-Czerwonych spojrzał niedawno Adrian Mierzejewski. - Problemem pierwszej Reprezentacji nie jest selekcjoner, problemem U21 nie jest pierwszy Trener. My nie szkolimy, przepalamy pieniądze, nie "tworzymy" piłkarzy. Problem jest na początku: kto trenuje dzieci, w jaki sposób, jak często i jak długo. My myślimy, ze my wszystkich gonimy - napisał były piłkarz.

Z zawodnikiem zgodził się dziennikarz Marek Wawrzynowski, ale podkreślił, że selekcjoner kadry jednak jest ważny, bo ktoś musi umieć ją poukładać. - Wiadomo, że trener musi ogarniać. Tylko teraz wszyscy rozmyślają, kto będzie następnym selekcjonerem. A problem nie znika, nawet jak przyjdzie największy kozak i wygra z tą grupą Mistrzostwa Świata. To nie selekcjoner szkoli, wybiera z tego, co ma i oczywiście ma wyciągnąć maxa - odpowiedział były reprezentant Polski.