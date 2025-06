Koniec epoki w Legii Warszawa. Legenda pominięta. "To są jaja"

Krzysztof Dowhań w Legii pracuje od 2001 roku. To szkoleniowiec, z którym współpracowało wielu reprezentantów Polski - m.in. Artur Boruc, Łukasz Fabiański i Wojciech Szczęsny - oraz golkiperów, którzy w Ekstraklasie przez lata stanowili o sile stołecznego klubu - jak Dusan Kuciak czy Jan Mucha.

REKLAMA

Zobacz wideo

Legia odsuwa legendę od drużyny. Awans Arkadiusza Malarza. Kibice wściekli

Jak podaje portal Legia.net Krzysztof Dowhań przestanie być trenerem bramkarzy Legii i nie pojedzie na zgrupowanie klubu w Leogang. W roli pierwszego szkoleniowca ma go zastąpić Arkadiusz Malarz.

"Malarz do tej pory był asystentem, choć był krytykowany, jakby był pierwszym szkoleniowcem. Teraz przejmuje stery. Życzymy powodzenia! Trener Krzysztof Dowhań pozostanie w klubie, ale w innej roli" - dodaje portal.

Ta decyzja zaskoczyła kibiców Legii i wielu z nich ją krytykuje. "Od kiedy Malarz dołączył, poziom bramkarzy spadł drastycznie" - czytamy na Twitterze. "No to koniec sezonu" - komentuje inny kibic. "Przecież to są jaja" - uważa kolejny. "Przecież Dowhań wychował pokolenia genialnych bramkarzy. W jakiej nowej roli ma zostać, co to za cyrk" - podobnych komentarzy nie brakuje.

W ostatnich latach bramkarze Legii nie spisywali się najlepiej i popełniali liczne błędy - prędzej czy później każdy golkiper, który dostał poważną szansę, znacząco obniżał loty.

Legia rozpoczęła już przygotowania do kolejnego sezonu. 23 czerwca uda się na kilkudniowe zgrupowanie do Austrii. Stołeczny klub do gry o stawkę wróci już 10 lipca, gdy rozpocznie rywalizację w eliminacjach do Ligi Europy. W I rundzie Legia wylosowała kazachskie Aktobe.