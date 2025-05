Po siedemnastu latach nieprzerwanej gry Śląsk Wrocław z hukiem spada z Ekstraklasy. Trudno w to uwierzyć, tym bardziej że w ubiegłym sezonie drużyna walczyła o mistrzostwo kraju. Ostatecznie zespół zakończył zmagania na drugim miejscu tuż za Jagiellonią Białystok. "W polskiej piłce nie zdarzyło się to od niemal pół wieku. Śląsk Wrocław został pierwszym wicemistrzem kraju, który rok po sukcesie spadnie z najwyższej klasy rozgrywkowej" - pisał wprost Filip Macuda.

Zamieszanie wokół Petera Pokornego

W związku z tym spadkiem wszystko wskazuje na to, że klub przejdzie prawdziwą rewolucję kadrową. Jak donosi serwis meczyki.pl - Śląsk Wrocław na pewno opuści Peter Pokorny, którego kontrakt obowiązywał do końca czerwca, więc potencjalni zainteresowani nie musieliby płacić za transfer.

23-latek nie grał od marca z powodu kontuzji. Pojawiały się zarzuty w jego kierunku, że nie chce występować w barwach Śląska Wrocław, bo po rozegraniu określonej liczby minut, jego umowa byłaby automatycznie przedłużona. Głos w tej sprawie zabrał sam trener Ante Simundza.

- Z medycznego punktu widzenia nie ma przeciwwskazań, by Peter mógł wrócić do gry, ale w testach fizycznych cały czas odczuwa ból. Rozumiem to, nie podejrzewam go o symulowanie, ponieważ sam miałam taki uraz i doskonale pamiętam, jak długo wracałem do pełnej sprawności. Każdy człowiek ma inny próg bólu - mówił, cytowany przez Gazetę Wrocławską.

Piłkarz Śląska Wrocław nie przejdzie do innego polskiego klubu

Pojawiały się doniesienia, że może on trafić do Widzewa Łódź, jednak według ustaleń Tomasza Włodarczyka z meczyki.pl - ten transfer nie dojdzie do skutku. "Według naszych informacji obecnie nie ma na to szans. Powodem są wymagania finansowe Słowaka. Piłkarz chciałby miesięcznie zarabiać 45 tysięcy euro netto. Dla Widzewa to zdecydowanie za dużo" - czytamy.

"Możliwe, że 23-latek będzie kontynuował karierę poza Polską. Słyszymy, że ma dwie propozycje z ligi tureckiej" - dodano.

Peter Pokorny trafił do Śląska Wrocław w 2023 roku z drugiej drużyny Realu Sociedad. Aktualnie jest wyceniany na 750 tys. euro przez serwis Transfermarkt. Jego najwyża wartość rynkowa wynosiła 1,2 mln 7 czerwca 2024 roku. W tym sezonie piłkarz rozegrał 26 meczów (20 w lidze), które dały mu łącznie 2286 minut na boisku. W tym czasie zanotował tylko jedną asystę - w Pucharze Polski.