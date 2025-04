Podolski odejdzie z Górnika? Ujawnił, co planuje

W ostatnich dniach wiele mówi się o Górniku Zabrze w związku z dość niespodziewanym zwolnieniem trenera, a także możliwą prywatyzacją. Kibiców interesuje również przyszłość lidera zespołu Lukasa Podolskiego. Niektórzy eksperci wskazywali, że piłkarz może odejść po sezonie na sportową emeryturę. Z końcem czerwca wygasa bowiem jego kontrakt, ale 39-latek nadal znajduje się w bardzo dobrej formie. Wystąpił w 24 spotkaniach tej kampanii, zdobywając pięć goli i dwie asysty. Sam zainteresowany nie potwierdził jeszcze odwieszenia butów na kołek.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Śliwowski o korupcji w polskiej piłce: Niestety to trafiło na nas...

Lukas Podolski ujawnia ws. przyszłości. "Na ten moment nie wiem jeszcze"

Podolski udzielił ostatnio wywiadu dla Goal.pl, w którym poruszył temat przyszłości. Czy coś wiadomo już w sprawie jego dalszej kariery? Zostanie w klubie w roli piłkarza, czy przyjmie nową funkcję? - Nie dostałem jeszcze kontraktu w wersji papierowej, ale rozmawialiśmy o tym - zaznaczył na wstępie Podolski, czym zasugerował, że faktycznie istnieje możliwość pozostania na murawie na dłużej.

- Na ten moment nie wiem jeszcze, jaką podejmę decyzję. Muszę to wszystko dobrze przemyśleć, razem z rodziną - zaznaczył. - Mnie zależy na odbudowie Górnika. Mam swoją wizję, plan, kilku ludzi z pieniędzmi. Ale muszę też mieć pewność, że to pójdzie w dobrym kierunku. (...) Odbudowa klubu wymaga czasu i konsekwentnej pracy. Mówię tak, bo znam realia - dodawał.

Tak więc pozostaje nam czekać na ostateczną decyzję Podolskiego. Teraz dla niego, jak i kibiców ważne jest to, by jak najlepiej zakończyć sezon. Obecnie Górnik zajmuje dopiero 9. miejsce w tabeli, a jego strata do podium jest już gigantyczna. Raczej nie ma szans na grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Do trzeciej Jagiellonii Białystok traci aż 14 punktów.

Ważne mecze przed Górnikiem

To nieco rozczarowujący wynik, tym bardziej że w poprzednim sezonie Górnik zajął szóste miejsce, ale z europejskimi pucharami rozminął się o zaledwie sześć "oczek". W tej kampanii oczekiwania przed nim były wysokie, ale nie udało się im sprostać. Dlatego też posadą za to zapłacił Jan Urban.

Zobacz też: Przełomowe wieści ws. Kiwiora. Nagle wszystko się zmieniło.

Kolejny mecz Górnika już w niedzielę 27 kwietnia. Rywalem będzie Widzew Łódź. Zabrzańska ekipa z pewnością postara się odnieść pierwsze zwycięstwo od... ponad miesiąca. Po raz ostatni Górnik wygrał w połowie marca w starciu z Motorem Lublin (4:0). W kolejnych spotkaniach poniósł aż trzy porażki i jeden remis.