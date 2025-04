Oni chcą De Bruyne. To wstrząsnęłoby Premier League

Kevin De Bruyne w przyszłym sezonie nie będzie reprezentował barw Manchesteru City. O tej decyzji 33-letni belgijski pomocnik poinformował 4 kwietnia, niemniej jednak dopiero teraz okazało się, że była to decyzja "The Citizens", a byłego piłkarza Chelsea czy Wolfsburga.

- Byłem w lekkim szoku. Przez cały rok nie dostałem od Manchesteru City żadnej oferty. Byłem zaskoczony, ale muszę to zaakceptować. Nadal uważam, że mógłbym grać na najwyższym poziomie, ale rozumiem klub, który podjął właśnie taką decyzję. Nie zamierzam ujawniać dokładnych powodów takiej decyzji, ale ze strony klubu były one raczej biznesowe - mówił kilka dni temu De Bruyne w rozmowie z "Mail Sport".

Gdzie trafi Kevin De Bruyne? Pomocnik City może przenieść się do jednego z rywali

O swoją przyszłość Kevin De Bruyne, który w tym sezonie strzelił pięć goli i zaliczył osiem asyst dla "The Citizens", nie musi się martwić, bo wciąż jego piłkarską klasą interesują się największe marki Europy oraz bogate kluby MLS. Niewykluczone jednak, że 33-letni Belg jeszcze pozostanie w angielskiej Premier League.

Różne media przedstawiają kolejne kluby zainteresowane sprowadzeniem reprezentanta Belgii. Według "Sky Sports" o transferze De Bruyne poważnie myśli Aston Villa, aktualnie siódma drużyna ligi angielskiej, która wciąż ma szanse na czołową piątkę, gwarantującą grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

"Football Insider" z kolei przekonuje, że belgijskiego pomocnika chciałaby sprowadzić także szósta w tabeli Chelsea.

To nie jedyne kluby z Premier League, które miałyby się interesować pozyskaniem znakomitego Belga. Zdaniem belgijskiego De Standaard, De Bruyne ma rozmawiać także z Liverpoolem, który w niedzielę może sobie zagwarantować mistrzostwo Anglii. Wszystko dlatego, że Belg wcale nie wyklucza gry w innym angielskim klubie niż Manchester City. Liverpool miałby być dobrą opcją ze względu na to, że dziadek zawodnika jest wielkim fanem tego klubu.

De Bruyne wciąż nie podjął żadnej decyzji dotyczącej przyszłości, co sprawia, że nadal niewykluczony jest transfer do jednego z wielkich i obrzydliwie bogatych klubów Arabii Saudyjskiej (o takiej możliwości sam Belg wypowiadał się w ciepłych słowach), czy też przenosiny za ocean do amerykańskiej ligi MLS, skąd może liczyć na zainteresowanie takich klubów, jak Inter Miami, Chicago Fire, New York FC i DC United.